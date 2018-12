Więcej połączeń w nowym rozkładzie PKP Intercity

Średnio 383 pociągi uruchamiane każdego dnia, nowe połączenia krajowe i międzynarodowe oraz więcej kursów Pendolino w nowym rozkładzie od 9 grudnia - podała w komunikacie spółka PKP Intercity.

Jak podano w komunikacie, w rozkładzie jazdy na sezon 2018/2019 przewoźnik wprowadza nowe połączenia.

Zyskają m.in. mieszkańcy Podkarpacia, Małopolski i Dolnego Śląska. IC Banach będzie kursować z Warszawy do Przemyśla przez Sandomierz”. „Nowy nocny pociąg TLK Pogórze zapewni połączenie Przemyśla z Wrocławiem. Z Warszawy do Zielonej Góry przez Wrocław będzie kursować IC Konopnicka - poinformowała spółka.

PKP Intercity podało, że z połączeń między Warszawą a Krakowem w pierwszym półroczu 2018 r. skorzystało ponad 1,2 mln pasażerów. „Wychodząc naprzeciw potrzebom podróżnych, PKP Intercity zwiększa liczbę połączeń kategorii Express InterCity Premium z Warszawy do Krakowa z 9 do 12. Pojedzie też późnowieczorny pociąg IC Łokietek” - podkreślono.

W informacji czytamy, że przewoźnik zwiększa również liczbę połączeń na trasach, na których nie kursuje Pendolino.

Ponadto w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity pojawi się więcej połączeń międzynarodowych.

Pociąg IC Nightjet relacji Wiedeń/Budapeszt - Wrocław - Berlin, umożliwi dzienny dojazd do Berlina oraz nocny do Wiednia, Bratysławy i Budapesztu. Po stronie polskiej zatrzyma się m.in. na stacjach Wrocław Główny, Opole Główne, Kędzierzyn-Koźle i Racibórz. Dodatkowo pociąg IC Przemyślanin, jadący z Przemyśla, będzie prowadził grupę wagonów do Berlina, które będą przełączane do pociągu IC Nightjet w Katowicach - podano.