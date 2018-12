KNF już w 2013 r. powinna zająć się SKOK Wołomin

Stawiamy zarzuty, że po przeprowadzonych kontrolach, najpóźniej w październiku 2013 r., powinna być wydana przez KNF decyzja o ustanowieniu nadzoru tymczasowego, by zapobiec przestępczemu wyprowadzeniu pieniędzy ze SKOK Wołomin - mówił w piątek prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Odpowiadając na pytania na piątkowej konferencji prasowej Ziobro stwierdził, że KNF otrzymała od „Kasy Krajowej SKOK informacje, że są nieprawidłowości w pięciu SKOKach, w tym w SKOKu Wołomin”. Według prokuratury ta informacja pochodziła z września 2012 r.

