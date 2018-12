Chińczycy wybierają się do Polski na wakacje

Polska została wyróżniona jako „New Holiday Destination of the Year 2018” przez China Travel Agency. Statuetką w tej kategorii nasz kraj został uhonorowany jako jedyny z Europy – informuje Polska Organizacja Turystyczna (POT).

Jak podaje POT, w trakcie dorocznej gali wręczenia nagród organizowanej przez renomowany magazyn turystyczny China Travel Agent, Polska została wyróżniona jako „New Holiday Destination of the Year 2018”.

Cieszy nas kolejna nagroda z rynku chińskiego. Potwierdza ona coraz większe zainteresowanie naszym krajem przez turystów z Państwa Środka. Widać to także w danych statystycznych. W 2017 roku odwiedziła nasz kraj rekordowa liczba 138 tys. turystów z Chin. Co ważniejsze trend wzrostowy się utrzymuje. W pierwszej połowie 2018 do naszego kraj przyjechało ponad 20 proc. turystów więcej – mówi Robert Andrzejczyk, prezes POT.