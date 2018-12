Karol Okoński na straży cyberprzestrzeni

Premier Mateusz Morawiecki powołał Karola Okońskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa - poinformowało w piątek Ministerstwo Cyfryzacji.

Pełnomocnik odgrywa kluczową rolę w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, do jego zadań należy m.in. realizacja polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa i koordynacja działań zespołów reagowania na cyberataki, czyli tzw. CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

Zespoły te działają w trzech obszarach. Zespół przy MON odpowiada za ataki na obszar wojskowy, przy ABW - za ataki na administrację rządową, a przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej(NASK) - za ataki na infrastrukturę cywilną, np. banki. Pełnomocnik powinien też oceniać stan bezpieczeństwa i opracowywać nowe rozwiązania na podstawie zagregowanych danych i wskaźników opracowanych przy udziale tych trzech CSIRT. Odpowiada także za opiniowanie aktów prawnych i współpracę międzynarodową.

Przedstawiciele rządu wielokrotnie podkreślali, że cyberbezpieczeństwo jest jednym z priorytetów polityki państwa. Na początku października prezydent Andrzej Duda pisał w liście do uczestników Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa, że „w świecie XXI wieku zagrożenia związane z szeroko rozumianymi technologiami cyfrowymi zapisują się na liście kluczowych problemów”.

Cyberbezpieczeństwo za kluczowy problem uważa Unia Europejska. W połowie października liderzy UE podjęli decyzję o ustanowieniu nowego systemem sankcji, którym mieliby być objęci odpowiedzialni za cyberataki.

Okoński był wcześniej m.in. wiceprzewodniczącym Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) oraz Przewodniczącym Rady Architektury przy KRMC. Był w składzie Komitetu ds. Europejskich (KSE).

Karol Okoński jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2001) z tytułem magistra inżyniera. W latach 2001-2012 był zaangażowany w projekty IT z ramienia międzynarodowej firmy doradczej Accenture, a następnie pełnił funkcję dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP. „Posiadacz certyfikatów PMP, Prince 2 Practitioner i ITIL oraz absolwent licznych szkoleń z zakresu realizacji projektów IT i zarządzania IT. Jego domeną są skomplikowane projekty integracyjne oraz procesy zarządzania zmianą i cyklem wytwórczym oprogramowania” - informowano.

PAP/ as/