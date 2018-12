Chińczycy masowo przyjadą do Polski na wakacje

Polska jako jedyny kraj europejski otrzymała wyróżnienie „New Holiday Destination of the Year 2018” magazynu China Travel Agency - poinformowała dziś Polska Agencja Turystyczna. Według POT potwierdza to coraz większe zainteresowanie naszym krajem wśród turystów z Państwa Środka.

Jak podała w piątkowym komunikacie Polska Organizacja Turystyczna, nasz kraj został wyróżniony statuetką w kategorii „topowych destynacji wakacyjnych” podczas dorocznej gali wręczenia nagród organizowanej przez renomowany magazyn turystyczny China Travel Agent.

„Cieszy nas kolejna nagroda z rynku chińskiego. Potwierdza ona coraz większe zainteresowanie naszym krajem przez turystów z Państwa Środka. Widać to także w danych statystycznych” - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes POT Robert Andrzejczyk.

Jak przypomniał w 2017 roku nasz kraj odwiedziła rekordowa liczba 138 tys. turystów z Chin. „Trend wzrostowy się utrzymuje. W pierwszej połowie 2018 do naszego kraj przyjechało ponad 20 proc. turystów więcej” - wskazał szef POT.

China Travel Agent to publikacja omawiająca bieżące wydarzenia i ważne tematy ze świata turystyki. Na łamach magazynu pojawiają się wywiady z autorytetami z dziedziny turystyki czy informacje dotyczące wartych odwiedzenia miejsc; jest organizatorem konferencji podróżniczych - wyjaśnia POT.

Wcześniej Polska otrzymała m.in. prestiżową nagrodę National Tourism Award w kategorii „Najbardziej popularne cele podróży w 2017 roku” przyznawaną przez wydawnictwo National Tourism Media Ltd., wydawcę miesięcznika National Tourism - przypomniana POT. (PAP)