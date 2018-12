Trwa dwudniowy maraton programowania

Hackaton, czyli dwudniowy maraton programowania, który ma pomoc w stworzeniu narzędzi ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami, ruszył w sobotę w Warszawie. 23 zespoły walczą o nagrody w konkursie zorganizowanym przez MIiR.

Nasza inicjatywa ma dziś na celu to, żeby dało się zaprogramować dostępność. Wszystkim nam w tej chwili zależy na tym, żeby do pełni świata społecznego i zawodowego włączać osoby, które mają jakąś niepełnosprawność czy osoby, które są starsze, w związku z tym nie w pełni mogą korzystać z nowoczesnych technologii - mówił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, otwierając wydarzenie, w którym bierze udział 120 uczestników, tworzących 23 interdyscyplinarne zespoły, złożone m.in. z programistów i grafików.

Efektem ma być powstanie aplikacji, aplikacji mobilnych, serwisów internetowych lub ich prototypów zorientowanych na znoszenie barier w dostępności. Uczestnikom przedstawiono otwartą listę pomysłów, które mają pomóc w ukierunkowaniu projektów. Chodzi np. o stworzenie mapy dostępności polskich dworców i stacji, programu telewizyjnego dla osób o specjalnych potrzebach czy aplikacji alarmowej dla osób głuchych.

W trakcie pracy zespołom służą pomocą mentorzy-specjaliści z różnych dziedzin związanych z realizowanym wyzwaniem, zarówno przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami, jak i eksperci od programowania i rozwijania aplikacji. Jednym z nich jest Justyna Mańkowska z Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka.

Zwycięski projekt wybierze ośmioosobowe jury. Na najlepszy zespół czeka nagroda główna w wysokości 20 000 zł. Kolejne dwie ekipy otrzymają odpowiednio 12 i 8 tys. złotych. Najlepsze aplikacje i narzędzia powstałe podczas Hackatonu będą mogły też liczyć na wsparcie MIiR w trakcie dalszego rozwoju.

To są symboliczne nagrody, a mam nadzieję, że niektórzy z was, na tym co dzisiaj tutaj zaprogramujecie, na nowej aplikacji, na nowej stronie internetowej czy na jakimś rozwiązaniu informatycznym, po prostu w przyszłości zarobicie. Taki jest również nasz cel, żeby przy okazji szczytnych dobrych działań na rzecz innych ludzi, osób z niepełnosprawnościami, rozwijała się polska gospodarka. Żebyście potrafili na tym zarobić, czy w kraju, a jeszcze lepiej za granicą - mówił uczestnikom minister Jerzy Kwieciński.