W poprzemysłowych terenach tkwi duży potencjał

Transformacja terenów poprzemysłowych pod kątem ich ponownego nowoczesnego zagospodarowania zgodnie z ideą „black to green”, ma ogromny potencjał - mówił w sobotę w polskim pawilonie na COP24 Jan Bondaruk z Głównego Instytutu Górnictwa.

Zastrzegł jednocześnie, że takie procesy wymagają długofalowego planowania; są także na tyle skomplikowane, że wymagają współpracy szeregu zainteresowanych podmiotów.

Zastępca dyrektora ds. inżynierii środowiska GIG uczestniczył w „Dniu miejskim” w polskim pawilonie na COP24. Nawiązując w swoim wystąpieniu do jednego z haseł towarzyszących szczytowi klimatycznemu w Katowicach: „Black to green” wskazał, że w woj. śląskim „ten proces już biegnie”.

Bondaruk podał przy tym dane, zgodnie z którymi w 2000 r. w górnictwie w woj. śląskim działały 42 funkcjonujące kopalnia, podczas gdy w 2018 r. jest ich 20 (z czego duża część restrukturyzowana w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń). W 2000 r. górnictwo miało 10 proc. udziału w polskim PKB, obecnie 6-7 proc.

Jak to będzie wyglądało w roku 2040? Jak powinniśmy realizować cele wizji Europy zeroemisyjnej w 2050 r.? Niestety ten proces generuje problemy, np. gdy kopalnia jest wyłączana ze swojej działalności, zostają różne formy degradacji terenu. Ale to jest powód, nie żeby to pozostawiać, lecz korzystać z tych zasobów - ocenił ekspert.

Jako GIG i inne jednostki naukowe dostrzegamy w tym potencjał. Uważamy, że wykorzystanie potencjału tych terenów to ważna składowa procesu zmian, przechodzenia z black to green - zarówno jeśli chodzi o odpady, o wody kopalniane, możliwość wykorzystania metanu, samej infrastruktury kopalnianej, ale również wartości kulturowych - wymieniał.