Dobry sezon żeglugowy na Odrze

W bieżącym roku opolskim odcinkiem Odry z Gliwic do elektrociepłowni we Wrocławiu przepłynęły 421 transporty węgla o łącznej masie 206,8 tys. ton. Jak wynika z danych firmy OT Logistics zajmującej się transportem rzecznym, to o około 60 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

Na początku grudnia ostatnie w tym roku barki z Gliwic dostarczyły węgiel do stolicy Dolnego Śląska. Ze względu na łagodną zimę, nadal jest możliwa żegluga po Odrze. Ostatnie zaplanowane przez armatorów transporty mają dotrzeć do portów docelowych na początku drugiej dekady grudnia. Wszystko zależeć będzie od pogody.

Największą grupę towarów przewiezionych opolskim odcinkiem rzeki stanowi węgiel transportowany z portu w Gliwicach do elektrociepłowni we Wrocławiu. W porównaniu z 2016 rokiem, kiedy Odrą spławiono 125 tys. ton tego paliwa, w ciągu tego roku odnotowano wzrost ilości przewozu do 207 tys. ton, czyli o około 60 proc. więcej, jednak jest to nadal około 20 proc. możliwości przeładunkowych portu w Gliwicach. Problemem w tegorocznym sezonie okazały się zatory płatnicze dla przewoźników - kapitanów barek.

Oficjalne rozpoczęcie sezonu nawigacyjnego na Odrze i Kanale Gliwickim w przyszłym roku planowane jest na 15 marca, jednak rzeczywiste wznowienie ruchu będzie uzależnione od warunków pogodowych. (PAP)SzSz