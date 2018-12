Blisko 600 tys. cudzoziemców płaci składki ZUS

Około 587 tysięcy cudzoziemców z ponad 170 państw płaci składki ZUS. Największą grupę ubezpieczonych stanowią Ukraińcy. Jak wynika z opracowania przygotowanego przez ZUS w Opolu, składki na konto naszego ubezpieczyciela wpłaca ponad 441 tys. obywateli Ukrainy.

Przygotowane przez ZUS w Opolu dane obejmują całą Polskę. Jak powiedział Sebastian Szczurek, rzecznik okręgowy ZUS w Opolu, od czterech lat odnotowuje się systematyczny wzrost liczby cudzoziemców, którzy podjęli legalną pracę w Polsce.

Pod koniec 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych notował 185 tys. ubezpieczonych cudzoziemców. Równo rok później było ich już 293 tys., a kolejne 16 tys. przybyszów założyło własną działalność gospodarczą. Latem tego roku już ponad pół miliona obcokrajowców zasilało Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są m.in. emerytury i renty dla milionów seniorów. W listopadzie składki do ZUS płynęły już za prawie 587 tys. legalnie zatrudnionych cudzoziemców, zaś 17900 przybyszów deklarowało opłacanie składek „sam za siebie” z tytułu jednoosobowej działalności - wylicza Szczurek.

Tej jesieni cudzoziemców, którzy nie przekroczyli progu 20 roku życia było 8200, natomiast pracowników w polskim wieku okołoemerytalnym czyli powyżej 60 roku życia aż 11,4 tysiąca. Tegoroczne proporcje pokazujące skalę zatrudnionych z uwagi na wiek, są analogiczne do proporcji z kilku poprzednim lat. Na koniec 2017 r., w gronie 440 tys. ubezpieczonych w ZUS, najwięcej pracowników miało 25-29 lat - prawie 80 tys. W przestrzeni od 30-34 lat było ponad 74 tys. osób. Niemal identycznie rozkładały się przedziały wiekowe pracowników z zagranicy w grudniu 2016 r. Wówczas pracodawcy opłacali składki w ZUS za 293 tys. obywateli innych państw. Najliczniejszą grupę niezmiennie stanowili młodzi ludzie czyli w wieku od 25 do 29 lat. Było ich niemal 53 tys.

Wśród obcokrajowców przeważają ludzie w wieku produkcyjnym. Obecnie z prawie 600 tysięcznej grupy, ponad 100 tysięcy osób ma od 25 do 29 lat. Prawie 96 tysięcy to ludzie w przedziale 30-34 lat, a w następnej grupie wiekowej - poniżej 40 lat nie przekroczyło 83 tysiące zagranicznych pracownków. W każdym przedziale wiekowym jest co najmniej dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet. Na przykład wśród zatrudnionych legalnie cudzoziemców, którzy nie skończyli 40 lat życia jest prawie ćwierć miliona mężczyzn, a nieco ponad 110 tys. kobiet.

Na początku października pracodawcy deklarowali opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za prawie 570 tys. pracowników bez polskiego obywatelstwa. Mężczyzn było ponad 382 tys., a pań prawie 187 tys. Sięgając do lat wcześniejszych, proporcje dwa do jednego na korzyść panów widać jak na dłoni. Rok temu w grudniu, panów-cudzoziemców zgłoszonych w placówkach ZUS było w 292 tysięcy, a kobiet 148 tys. - wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Według danych ZUS, drugą po Ukraińcach grupę cudzoziemców płacących składki ubezpieczeniowe stanowią Białorusini (33,6 tys.). Kolejne miejsca zajmują: Wietnamczycy (8,1 tys.), Mołdawianie (7,3 tys.), Rosjanie (7,3 tys.), Gruzini (5,9 tys.), Hindusi (5,5 tys.), Chińczycy (4,9 tys.), Rumuni (4,6 tys.) i Włosi (4,4 tys.).

SzSz(PAP)