"Kompan" podróżującego PKP wygrał Hackaton

„Kompan”, aplikacja pomagająca osobom z niepełnosprawnościami w podróży pociągiem wygrała w niedzielę Hackaton+, organizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dwudniowy maraton programowania na rzecz poprawy dostępności.

Zespół Nexocode, który stworzył zwycięską aplikację, otrzymał główną nagrodę - 20 tys. zł netto oraz m.in. zaproszenie do współpracy z Centrum Innowacji Nokia Garage we Wrocławiu.

Nasza aplikacja została przygotowana z myślą o osobach z ograniczoną mobilnością, podróżujących pociągami. Chodzi o ułatwienie w dostaniu się na dworzec, zamówieniu asysty na peron, kompleksową obsługę, dlatego aplikacja nazywa się Kompan. Zebraliśmy też dane z kilku map, bo bardzo dużo danych na temat dostępności dworców jest w internecie, ale one są rozsiane - mówili członkowie Nexocode.

Aplikacja, na podstawie danych wczytanych z zeskanowanego biletu, przedstawia m.in. informacje na temat dostępności dworca, wind, dostępności peronów i najlepszej drogi na właściwy peron.

Aplikacja automatycznie zamawia też asystenta na dworzec, bo osoby niepełnosprawne, jeśli potrzebują pomocy, muszą na 48 godzin przed podróżą zgłosić to w PKP. Aplikacja robi to za nie - podkreślali.

Jak powiedział PAP przewodniczący jury, Rafał Sukiennik z MIiR, „zwycięski projekt ujął konkretem, wdrażalnością i wykorzystaniem danych, które zostały udostępnione przed Hackatonem przez PKP.

Drugie miejsce i 12 tys. zł netto otrzymał zespół Code Hussar za - jak uzasadniono - „szeroką grupę odbiorców, za uniwersalność rozwiązań i za architekturę”, które stworzył aplikację Vuer, narzędzie udostępniające audiodeskrypcję dla niewidzących oraz powiadomienia dla niesłyszących. Trzecie miejsce i 8 tys. zł netto „za dużą innowację, połączenie wiedzy eksperckiej i upowszechnianie tej wiedzy” - jak uzasadniał przewodniczący jury - otrzymał zespół WUWU, który stworzył narzędzie pozwalające m.in. samodzielnie sprawdzić właścicielowi lokalu, czy miejsce jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, i jak poprawić jego dostępność.

Wygrały aplikacje kompleksowe i gotowe do wdrożenia, a także takie, które prezentowały innowacyjne podejście do tematu. Poziom był naprawdę wysoki, jury miało bardzo trudną pracę i w dyskusji na temat laureatów wielokrotnie wracaliśmy do projektów. Zaproponowane rozwiązania były bardzo różne, jedne bardzo kompleksowe, inne adresowały konkretną funkcjonalność. Zwracaliśmy uwagę na innowacyjność i szybką wdrażalność aplikacji - wyjaśniał w rozmowie Rafał Sukiennik.