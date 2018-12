USA potwierdzają termin umowy handlowej z Chinami

Umowa Stanów Zjednoczonych z Chinami o wolnym handlu musi zostać wynegocjowana do 1 marca 2019 roku, gdyż w przeciwnym razie strona amerykańska nałoży zapowiadane nowe cła - potwierdził w niedzielę przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer.

Jak zaznacza Reuters, globalne rynki niepokoi ewentualność otwartego konfliktu dwóch największych gospodarek świata w związku ze znaczną nadwyżką Chin w handlu ze Stanami Zjednoczonymi oraz oskarżaniem strony chińskiej przez USA o nielegalne korzystanie z obcej własności intelektualnej.

Jeśli o mnie chodzi, jest to termin ostateczny. Gdy rozmawiałem z prezydentem USA, nie mówił o przesuwaniu go poza marzec - powiedział Lighthizer w programie informacyjnym Face the Nation telewizji CBS nawiązując do niedawnej decyzji Donalda Trumpa o zawieszeniu nowych ceł na czas negocjacji.

Ustalono to tak, że po upływie 90 dni cła te zostaną podniesione - dodał Lighthizer.