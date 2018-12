Komisja ds. VAT odwołała przesłuchanie prezesa NIK

Komisja śledcza ds. VAT odwołała zaplanowane na wtorek przesłuchanie byłego szefa resortu sprawiedliwości i szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, gdyż w tym samym dniu odbędzie się dotyczącego go posiedzenie komisji odpowiedzialności konstytucyjnej.

We wtorek na posiedzeniu zamkniętym sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma przesłuchać Agnieszkę Tomalską, pracownicę Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi wezwaną w charakterze świadka w sprawie wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Jak wyjaśnił PAP przewodniczący komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała (PiS), Krzysztof Kwiatkowski „ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu, które go dotyczy”, dlatego odwołano przesłuchanie go w sprawie nieprawidłowości dotyczących poboru VAT. Posiedzenie komisji odbędzie się jak zaplanowano, jego tematem będą jednak sprawy bieżące.

Komisja śledcza ds. VAT zamierza przesłuchać Krzysztofa Kwiatkowskiego, gdyż - jak wyjaśniał we wrześniu Horała - Kwiatkowski był, jako minister sprawiedliwości, zwierzchnikiem prokuratury.

Będziemy więc mieli komplet wszystkich szefów prokuratury - podkreślił wówczas przewodniczący i dodał, że Kwiatkowski interesuje komisję również jako szef NIK, która „badała kwestie związane z systemem podatkowym, udzielała różnych rekomendacji”.

Z kolei komisja odpowiedzialności konstytucyjnej będzie przesłuchiwać Krzysztofa Kwiatkowskiego w związku z wnioskiem o postawienie go przed Trybunałem Stanu, jaki jeszcze za poprzedniej kadencji sejmu, we wrześniu 2015 r. złożył Ryszard Kalisz. Chodziło o zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień przy organizacji konkursu na szefa jednej z delegatur Izby w 2013 r. W sierpniu 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył proces Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz b. szefa klubu PSL Jana Burego. Są oni oskarżeni o nadużycie władzy przy obsadzaniu stanowisk w Izbie. Grozi im do trzech lat więzienia. Prezes NIK nie przyznaje się do winy.

Ustawa o NIK nie zawiera formalnego zakazu sprawowania funkcji prezesa przez osobę z zarzutami czy oskarżeniem. Sześcioletnią kadencję prezesa NIK Kwiatkowski rozpoczął w 2013 r.

SzSz(PAP)