Ghosn i Nissan zaniżali wynagrodzenia?

Były prezes Nissana Carlos Ghosn, jego bliski współpracownik Greg Kelly oraz sam koncern zostali dziś formalnie oskarżeni o celowe zaniżanie w sprawozdaniach finansowych wynagrodzenia Ghosna na kwotę ponad 44 mln dol. w okresie do marca 2015 roku.

O decyzji japońskiej prokuratury poinformowała agencja Kyodo.

Dodała ona, że również w poniedziałek Ghosn i Kelly mogą otrzymać kolejne nakazy aresztowania za kontynuowanie nielegalnych praktyk do marca br. Jeśli tak się stanie, ich pobyt w tokijskim areszcie będzie mógł zostać przedłużony do 30 grudnia.

W poniedziałek mija maksymalny dopuszczalny prawnie okres zatrzymania obu podejrzanych; nowy nakaz aresztowania dałby śledczym więcej czasu na prowadzenie czynności - zauważa Kyodo.

Ogółem Ghosn jest podejrzany o zatajenie wynagrodzenia w wysokości ok. 9 mld jenów, czyli ponad 80 mln dolarów.

Również w poniedziałek japoński regulator rynku papierów wartościowych złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Ghosna, Kelly’ego i Nissana w związku z niezgłoszonym wynagrodzeniem tego pierwszego do marca 2015 r.

Według zbliżonych do śledztwa źródeł, na które powołuje się Kyodo, Ghosn i Kelly przyznali podczas przesłuchań, że w sprawozdaniach finansowych nie zamieszczono całego wynagrodzenia Ghosna. Tłumaczyli jednak, że nie było to konieczne, ponieważ nie było wówczas ustalone, ile 64-letni Ghosn otrzyma po przejściu na emeryturę.

Tymczasem prokuratura dysponuje podpisanymi przez Ghosna dokumentami, w których odprawa emerytalna byłego już prezesa została wskazana - pisze Kyodo.

Według źródeł Ghosn mówił również, że nie informował o pełnej wysokości swojej pensji, aby nie demotywować pracowników koncernu.

Ghosn i Kelly zostali aresztowani 19 listopada pod zarzutem fałszowania dokumentów finansowych w celu zaniżania wynagrodzenia tego pierwszego. Śledczy poinformowali, że odkryli także inne nieprawidłowości, których miał się dopuścić prezes koncernu, takie jak używanie firmowych pieniędzy do celów prywatnych.

Według japońskich śledczych w ciągu pięciu lat od 2011 roku Ghosn w oficjalnych dokumentach zgłaszanych japońskiej giełdzie papierów wartościowych zaniżył swoje dochody o połowę - ok. 5 mld jenów (44,5 mln dolarów). Za zarzucane mu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywna do 10 mln jenów (ok. 88 tys. dolarów).

22 listopada Ghosn i Kelly zostali usunięci ze swoich stanowisk w Nissanie.

