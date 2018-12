Alior Bank robi sekurytyzację za 1,5 mld zł

Alior Bank zawarł umowę umożliwiającą przeprowadzenie sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów biznesowych do wartości 1,5 mld zł z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym jako kontrgwarantem.

. Transakcja zwiększy bufory kapitałowe Banku, podnosząc współczynnik kapitałowy Tier1 o 26 pb przy wykorzystaniu pełnego limitu umowy. Dzięki tej transakcji wzrosną możliwości Alior Banku w zakresie dalszego finansowania w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprzez transfer ryzyka kredytowego do EFI, Alior Bank będzie mógł z jeszcze większą skutecznością realizować swoje cele strategiczne. Uwolnione środki zwiększą bezpieczeństwo kapitałowe banku oraz przybliżą nas do osiągnięcia zdolności do wypłacenia dywidendy w roku 2020 (z zysku roku 2019) - powiedział Krzysztof Bachta, wiceprezes kierujący pracami zarządu Alior Banku.