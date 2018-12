Na Święta wydamy tyle, co przed rokiem

Ponad połowa Polaków (53%) planuje w 2018 roku wydać na święta Bożego Narodzenia taką samą kwotę jak ubiegłym roku, pomimo podwyżek cen niektórych produktów spożywczych, wynika z badania SW Research zleconego przez Grupę Kruk, które zostało przeprowadzone na początku grudnia tego roku. Z kolei 18% planuje zmniejszyć te wydatki, a 17% zakłada, że będą one wyższe.

Najwięcej gospodarstw domowych, bo ponad 34%, planuje wydać na organizację świąt między 200 a 500 zł. Co czwarte gospodarstwo domowe przeznaczy na ten cel nie więcej niż 1 000 zł. Są też tacy, którzy zamierzają wydać mniej niż 200 zł (16%). Zapytaliśmy również Polaków, jaką część ich miesięcznych dochodów przeznaczą na świąteczne zakupy. Dla ponad 40% wydatki te będą stanowić jedną czwartą ich miesięcznych dochodów, a dla niemal 16% aż jedną trzecią. Tylko 3% zadeklarowało, że wyda niemal całe miesięczne przychody na organizację świąt - czytamy w komunikacie.

Około 45% ankietowanych zadeklarowało, że ich wydatki na upominki dla bliskich będą kosztować pomiędzy 100 a 300 zł.

Blisko 70% (68%) Polaków sfinansuje świąteczne wydatki głównie z bieżących dochodów. 45% ankietowanych odpowiedziało, że sięgnie też po swoje oszczędności. Z kolei około 15% planuje organizację świąt za pożyczone pieniądze, z czego niemal 7% zapożyczy się u rodziny lub bliskich, ponad 5% planuje wziąć chwilówkę, a przeszło 3% kredyt lub pożyczkę w banku.

Osoby, które planują zapożyczyć się na święta, powinny dokładnie przemyśleć swoją decyzję i mieć na uwadze, że po tych kilku dniach świętowania pożyczone pieniądze trzeba będzie spłacić. Dlatego wczesne planowanie świątecznych wydatków może pomóc w rozsądnym zaplanowaniu zakupów. Zwłaszcza, że aż 9% Polaków spontanicznie podejdzie do tego tematu. Planowanie jest bardzo ważne dla domowego budżetu. Jeśli nawet zdecydujemy się na świąteczną pożyczkę, będziemy wiedzieć, jaką kwotę trzeba uwzględnić w swoich wydatkach w kolejnych miesiącach, aby tę pożyczkę spłacić. Wtedy też możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy musimy ją w ogóle zaciągać i czy możemy sobie na nią pozwolić - powiedziała Agnieszka Salach z Grupy Kruk, cytowana w komunikacie.

Niemal co piąty badany odpowiedział, że nie planuje swoich świątecznych wydatków. 13% podejdzie do nich spontanicznie i skorzysta z nadarzających się promocji. 35% osób biorących udział w badaniu zadeklarowało, że przygotowuje listę zakupów na kilka tygodni przed świętami. Co piąty ankietowany odpowiedzialnie podchodzi do świątecznych wydatków, bo część rzeczy kupuje dużo wcześniej.

Co ciekawe, najliczniejszą grupę odpowiedzialnie planujących stanowią osoby między 35. a 49. rokiem życia. W tej samej grupie wiekowej są jednak też osoby, które spontanicznie podchodzą do zakupów świątecznych (14%). Ogółem co dziesiąta osoba nie spisuje i nie planuje takich przygotowań - czytamy dalej.

Większość, bo aż 64% osób zadeklarowało, że spędzi je w domowym zaciszu, a 36% wybierze się do rodziny lub znajomych. Tylko 8% planuje wyjechać na wycieczkę albo spędzić je w pensjonacie lub hotelu. Najliczniejszą grupę wiekową, która preferuje taką formę spędzenia świątecznego czasu, stanowią osoby w wieku między 25. a 34. rokiem życia.

Badanie „Świąteczne finanse Polaków 2018” zostało zrealizowane przez SW Research na zlecenie Grupy Kruk w dniach 4-5.12.2018 r. metodą CAWI na ogólnej próbie 1 083 Polaków powyżej 18. roku życia.

ISBnews, MS