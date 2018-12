PKP:Wspólny bilet już działa

Sześciu przewoźników kolejowych - w tym spółki z Grupy PKP i koleje samorządowe - wprowadziło wspólny bilet oparty o jedną, nową taryfę, podały PKP. Do końca stycznia 2019 r. do wspólnego biletu dołączą kolejni czterej przewoźnicy, dzięki czemu będzie mogło z niego skorzystać ponad 90% wszystkich pasażerów kolei w Polsce.

Już od niedzieli większość pasażerów kolei w Polsce może kupić jeden bilet na całą podróż, niezależnie od tego, z jakich pociągów korzysta i na jakich trasach podróżuje. Taką propozycję - Wspólny Bilet - przygotowali dla podróżnych polscy przewoźnicy kolejowi. Co ważne, nowa oferta dotyczy nie tylko przewoźników z Grupy PKP, ale także kolei samorządowych, które odpowiadają za obsługę połączeń regionalnych i aglomeracyjnych. W pierwszym etapie wdrożenia Wspólnego Biletu pasażerowie będą mogli kupić bilety na połączenia obsługiwane przez sześciu przewoźników, z których korzysta około 80% wszystkich pasażerów kolei w Polsce: PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Przewozy Regionalne (POLREGIO), Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie i Łódzka Kolej Aglomeracyjna - czytamy w komunikacie.

Na początku wspólny bilet będzie dostępny w ponad 630 okienkach kasowych w całej Polsce, a na podróże pociągami części przewoźników także przez internet, w systemie BILKOM. Docelowo (do końca stycznia 2019 r.) wspólny bilet obejmie swoim zasięgiem także Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie i Arrivę RP, dzięki czemu będzie mogło z niego skorzystać ponad 90% wszystkich pasażerów polskich kolei, podano także.

„Bardzo się cieszę, że Polskie Koleje Państwowe wdrożyły system wspólnego biletu. To oznacza większą wygodę dla pasażerów. Podróżni nie muszą wiedzieć, jak nazywa się przewoźnik, z którego usług korzystają. Mają natomiast prawo oczekiwać dobrej usługi. I taką dobrą usługą jest wspólny bilet” - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Funkcjonowanie na rynku wielu przewoźników kolejowych nie musi i nie powinno oznaczać trudności dla pasażerów. Mamy świadomość, że dotychczasowa dezintegracja taryfowa wciąż jest przedmiotem krytyki ze strony podróżnych. Dzięki wdrożeniu wspólnego biletu pasażerowie kolei w Polsce, podobnie jak mieszkańcy Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii, również mogą w prosty sposób kupić jeden bilet na całą podróż, oszczędzając czas i pieniądze - dodał prezes zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński.

Podstawą wspólnego biletu jest jedna taryfa obowiązująca u wszystkich przewoźników kolejowych, którzy wprowadzili tę ofertę. Taryfa ma charakter degresywny, co oznacza, że sposób naliczenia ceny biletu opiera się na prostej zasadzie: „im dalej jedziesz, tym mniej płacisz za kolejne kilometry pokonywanej trasy”. Dzięki temu wspólny bilet to propozycja szczególnie atrakcyjna dla pasażerów podróżujących na dłuższych trasach oraz wybierających podróże z przesiadkami, realizowane pociągami różnych przewoźników. Warto podkreślić, że wspólny bilet to nowa, dodatkowa oferta, a pasażerowie w dalszym ciągu będą mogli korzystać np. z promocji oferowanych przez przewoźników w regionach i na konkretnych trasach, wyjaśnia PKP.

Inicjatorem wdrożenia wspólnego biletu było Ministerstwo Infrastruktury, a od strony technicznej za jego przygotowanie odpowiedzialna jest spółka PKP Informatyka, która zintegrowała i ustandaryzowała proces sprzedaży biletów, przypomniano także.

