Dla Holandii twardy Brexit będzie bardzo kosztowny

Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez porozumienia w sprawie dalszych relacji, dla rządu Holandii będzie się to wiązało z kosztami bezpośrednimi w wys. co najmniej 2,3 mld euro do 2023 roku - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych Sądu Obrachunkowego.

Rząd Holandii i większość sektorów holenderskiego przemysłu „intensywnie przygotowują się” na Brexit od 2016 roku, mimo to krajowy urząd celny może nie być gotowy, jeśli spełni się „najgorszy scenariusz”, czyli Brexit bez porozumienia - podkreślił Sąd Obrachunkowy, który przygotowuje analizy dla rządu.

Wielka Brytania jest trzecim największym partnerem handlowym Holandii po Niemczech i Belgii.

Jak zauważa agencja Reutera, opublikowane w poniedziałek dane nie uwzględniają utraconych zysków w przypadku, gdyby wyjściu Wielkiej Brytanii z Unia Europejskiej miała towarzyszyć regionalna recesja.

Dane Sądu Obrachunkowego stanowią uzupełnienie najbardziej kompleksowej dotąd analizy na temat kosztów bezpośrednich Brexitu dla holenderskiej gospodarki, przeprowadzonej w 2016 roku przez krajowe Biuro Analiz Polityki Gospodarczej (CPB). Z dokumentu wynika, że z powodu utraconej wymiany handlowej po Brexicie gospodarka Holandii co roku kurczyłaby się o coraz większą wartość i w 2030 roku strata wyniosłaby 1,2 proc. PKB, czyli ok. 10 mld euro.

Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca 2019 roku. Porozumienie w tej sprawie, wynegocjowane przez obie strony, we wtorek zostanie poddane pod głosowanie w brytyjskiej Izbie Gmin.

SzSz(PAP)