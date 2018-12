UE nakłada sankcje za wybory w Donbasie

Ministrowie spraw zagranicznych państw UE zdecydowali w poniedziałek o objęciu unijnymi sankcjami dziewięciu osób za zorganizowanie listopadowych wyborów w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Na razie nie ma szans na restrykcje za rosyjski atak na ukraińskie okręty.

Według rozmówcy PAP decyzja o sankcjach za tzw. wybory ma jeszcze w poniedziałek zostać opublikowana w oficjalnym dzienniku urzędowym UE. Osoby, które znajdą się na czarnej liście, nie będą mogły wjechać na terytorium unijne, a ich aktywa w UE zostaną zablokowane.

Początkowo Francja i Niemcy proponowały dodanie na listę 9 osób, a Polska jak również inne kraje naszego regionu wskazywały na większą liczbę nazwisk. Ostatecznie stanęło na dziewięciu osobach.

Choć Warszawa, a także stolice państw bałtyckich opowiadają się też za tym, by UE przyjęła nowe sankcje wobec Rosji za użycie siły wobec ukraińskich okrętów przy Cieśninie Kerczeńskiej, na razie nie ma mowy o takiej decyzji.

Jej wypowiedź to odzwierciedlenie braku zaufania do ukraińskiej strony w niektórych unijnych stolicach. Moskwa oskarżyła Kijów o prowokację przy Cieśninie Kerczeńskiej. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, którego notowania przed przyszłorocznymi wyborami są bardzo słabe, zdecydował się na wprowadzenie w części obwodów kraju stanu wojennego. Ruchu takiego nie podjęto nawet w czasie walk na wschodzie kraju.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas podkreślał w poniedziałek, że UE chce uniknąć pogorszenia się sytuacji i dlatego wzywa obie strony do wysiłków mających na celu deeskalację napięcia.

Dziś będziemy dyskutować o tym, jak UE może się do tego przyczynić - zapowiedział.

Gościem posiedzenia Rady ds. Zagranicznych w Brukseli będzie szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin. Będzie on opowiadał ministrom o sytuacji na Morzu Azowskim.

Kilka krajów członkowskich jest zniecierpliwionych tym, że UE odpowiadając na rosyjski atak ograniczyła się do wyrażenia zaniepokojenia.

Trudno tutaj mówić o prowokacji ze strony ukraińskiej, ponieważ to do jej okrętów otworzono ogień. To rażące naruszenie prawa międzynarodowego, które nie może zostać bez konsekwencji - mówił minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkeviczius.