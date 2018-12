3 miliardy euro na elektromobilność

Traktujemy kwestię elektromobilności poważnie. W ciągu najbliższych 10 lat mamy zamiar przeznaczyć na ten cel, co najmniej 3 miliardy euro - napisał w poniedziałek na Tweeterze premier Mateusz Morawiecki.

W ciągu najbliższych 10 lat mamy zamiar przeznaczyć na ten cel, co najmniej 3 miliardy euro, rozwijać projekty badawcze, które przełożą się na wzrost innowacyjności i jakości powietrza - napisał szef rządu.

Tweet premiera związany jest z informacją PKN Orlen, o pierwszej działającej stacji ładowania samochodów elektrycznych na stacji PKN Orlen w Siewierzu.

Koncern paliwowy rozpoczął etap montażu stacji ładowania w ramach projektu inwestycyjnego, który do końca 2019 roku przewiduje powstanie 50 punktów. Kierowcy mogą już ładować samochody elektryczne na stacji w Siewierzu. W tym roku zostanie uruchomionych jeszcze kilka punktów ładowania, które na pierwszym etapie projektu dostępne będą bezpłatnie.

Do końca pierwszego kwartału 2019 roku Koncern odda do użytku co najmniej 20 stacji szybkiego ładowania, o mocy 50 i 100 kW, zlokalizowanych na stacjach ORLEN w miastach i przy trasach tranzytowych - poinformował Orlen.