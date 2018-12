To Merkel była dla CDU kulą u nogi

Wybór Annegret Kramp-Karrenbauer na stanowisko przewodniczącej CDU spowodował wyraźny wzrost poparcia dla chadeckich partii. Z najnowszego sondażu wynika, że na CDU/CSU chce dziś głosować 32 proc. badanych - o 3 pkt proc. więcej niż w piątek.

W sondażu przeprowadzonym przez instytut badania opinii Forsa, już po piątkowych wyborach nowej przewodniczącej CDU, chadeckim partiom po raz pierwszy od połowy września br. udało się przekroczyć 30-procentowy próg poparcia - podaje agencja dpa. Jeszcze w piątek na CDU/CSU - według ankiety tej samej firmy - chciało głosować 29 proc. Niemców.

Zieloni z kolei stracili 3 punkty proc. poparcia. Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się w poniedziałek, głosowałoby na nich 19 proc. wyborców. Poparcie dla pozostałych partii pozostaje bez zmian: SPD - 14 proc., Alternatywa dla Niemiec (AfD) - 13 proc., FDP - 8 proc., Lewica (Die Linke) - 8 proc.

46 proc. ankietowanych uważa, że wybór Kramp-Karrenbauer na nową szefową CDU, to dobre rozwiązanie, 28 proc. jest przeciwnego zdania. 79 proc. Niemców spodziewa się zgodnej współpracy między Kramp-Karrenbauer a Merkel, 10 proc. - przewiduje między nimi konflikt. 62 proc. wyborców chciałoby, by Merkel pozostała na czele niemieckiego rządu do końca kadencji.

Dotychczasowa sekretarz generalna CDU Annegret Kramp-Karrenbauer w piątek została wybrana na nową przewodniczącą partii. Zastąpiła na tym stanowisku Angelę Merkel, która po słabych wynikach chadecji w landowych wyborach w Bawarii i Hesji w październiku br. zrezygnowała z ubiegania się o reelekcję. Jednocześnie Merkel deklaruje, że chce sprawować urząd szefowej rządu do końca kadencji.

(PAP)SzSz