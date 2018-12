Rekompensaty za podwyżki prądu pochłoną miliardy

Ministerstwo Energii szacuje, że koszt przygotowywanego programu rekompensat dla odbiorców energii elektrycznej, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel.

Szacujemy koszt programu na 4-5 mld zł. Okres jego obowiązywania to styczeń-grudzień 2019 r. - powiedział Skobel podczas konferencji prasowej. Program rekompensat chcemy skierować do około 15 mln gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i pozostałych odbiorców, takich jak hospicja, domy opieki społecznej - wskazał wiceminister.

Rekompensaty dla gospodarstw domowych mają być naliczane automatycznie i pojawią się na rachunku od kwietnia 2019 r. Rekompensaty dla małych i średnich przedsiębiorstw będą wymagały złożenia wniosku, co będzie możliwe od kwietnia.

Źródła finansowania funduszu to: środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, środki stanowiące zwroty rekompensat, środki z budżetu państwa, dobrowolne wpłaty i darowizny, wpływy od koncernów energetycznych, które mają powyżej 1 GW mocy wytwórczych i powyżej 1 mln klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, wpływy z innych środków publicznych.

Ministerstwo szacuje, że w cena energii w taryfie G wyniesie 302 zł/MWh wobec 242,2 zł w 2018 r. i 282,4 zł w 2013 r.

Wyceniliśmy możliwości spółek energetycznych. Oszczędności możliwe są na poziomie ok 1 mld zł, żeby wprowadzić odpowiednie środki do tego funduszu, który będzie funduszem efektywności energetycznej i rekompensat - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Wskazał też, że ministerstwu zależy na tym, żeby „odbudować zaufanie do polityki klimatycznej Unii Europejskiej”, stąd decyzja o rekompensatach.

Ustawa powinna wkrótce zostać zaprezentowana w Sejmie.

Początkowo planowaliśmy tę ustawę na okres 2 lat, natomiast wiele wskaźników makroekonomicznych sugeruje, że może się różnie dziać w 2020 r., więc dostosujemy się w II połowie 2019 r. - powiedział Tchórzewski, zapytany o możliwość funkcjonowania systemu w kolejnym roku.

(ISBnews)SzSz