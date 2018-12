Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

Poniedziałkowa sesja przyniosła zniżki głównych indeksów warszawskiej giełdy. WIG20 spadł o ponad 1,5 proc. i była to trzecia sesja, którą skończył pod kreską. Po konferencji ministra energii mocne przeceny odnotowały spółki energetyczne, najmocniej zniżkowała PGE (-4,03 proc.)

WIG20 na zamknięciu spadł o 1,73 proc. do 2.242,1 pkt. mWIG40 zniżkował o 0,42 proc. do 3.977,69 pkt., sWI80 poszedł w dół o 0,79 proc. do 10.852,31 pkt., a WIG stracił 1,37 proc. do 57.385,01 pkt.

Obroty były relatywnie niewielkie, wyniosły 544 mln zł, z czego 425 mln zł wygenerowały blue chipy.

Wśród spółek z WIG 20 najmocniej wzrósł Cyfrowy Polsat (o 1,17 proc.), liderem spadków była zaś PGE (o 4,03 proc.).

Po konferencji ministra energii straciły firmy energetyczne. Zapowiedzi przekazania przez spółki energetyczne około 1 mld zł środków na Fundusz Efektywności Energetycznej i Rekompensat wywołały spadki akcji tych spółek. WIG-Energia stracił 2,88 proc. Zniżkowały: Tauron (-3,86 proc.), Energa (-1,23 proc.) i Enea (-0,46 proc.).

Ministerstwo Energii poinformowało podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że zwróciło się do spółek energetycznych Skarbu Państwa o działania oszczędnościowe w związku ze wzrostem cen hurtowych energii elektrycznej na giełdach w Europie i w Polsce, co może przełożyć się na wzrost taryf dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w 2019 roku.

Resort oszacował, że możliwe oszczędności w spółkach energetycznych mogą wynieść ok. 1 mld zł. Środki mają trafić na specjalny fundusz związany z efektywnością i rekompensatami za wzrost cen energii.

Podczas konferencji przedstawiono też szacunki, z których wynika, że cena energii w taryfie G w 2019 roku może wynieść 302 zł/MWh wobec 242,2 zł/MWh w 2018 roku, co oznaczałoby wzrost cen w 2019 r. o 24,7 proc. rdr. Ministerstwo Energii szacuje, że koszt programu rekompensat wzrostu cen energii w całym 2019 roku wyniesie ok. 4-5 mld zł. Pierwsze wypłaty rekompensat planowane są na kwiecień 2019 roku.

Podczas poniedziałkowej sesji stracił także indeks WIG-Banki (-1,28 proc.). Spadły kursy: mBanku (-3,75 proc.), Idea Banku (-3,67 proc.), Pekao (-1,98 proc.) i PKO BP (-1,32 proc.).

O 4,02 proc. zniżkował kurs CCC. Spółka chce kupić w wezwaniu 100 proc. akcji Gino Rossi po 0,55 zł za sztukę. Analitycy wskazują z jednej strony na korzyści wynikające z przejęcia aktywów produkcyjnych i marki, z drugiej na negatywny wpływ potencjalnej konsolidacji na wyniki grupy w 2019 roku.

Kurs Gino Rossi wzrósł o 23,3 proc. do 0,53 zł za akcję.

Na szerokim rynku zwyżkował kurs Ciechu (+2,71 proc.) i Brasteru (+9,48 proc.). Zniżkowały natomiast Playway (-5,94 proc.), 11 bit studios (-3,09 proc.) i Grupa Azoty (-2,6 proc.).

Na parkietach zachodnioeuropejskich również negatywne nastroje. Po zamknięciu warszawskiej giełdy, około godziny 17.10, DAX spadał o 1,35 proc., CAC o 1,2 proc., a FTSE o 1,8 proc.

PAP, PAP Biznes, mw