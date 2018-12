Dostęp do e-kont - awaria za chwilę będzie naprawiona

Problem z logowaniem do kont internetowych w kilku bankach już został rozwiązany, albo za chwilę będzie rozwiązany - powiedział w poniedziałek rzecznik prasowy Związku Banków Polskich (ZBP) Przemysław Barbrich. Chodzi m.in. o ING Bank Śląski, Alior Bank, Pekao i Millennium

System jest bezpieczny, a banki na awarie reagują natychmiast - podkreślił przedstawiciel ZBP.

Jak dodał, takie awarie, jak dziś, mogą się zdarzyć z różnych przyczyn. Jedną z nich może być zwiększona liczba logowań na kontach. To jest taki moment w miesiącu, że wielu klientów sprawdza, czy ich wypłata dotarła na kont, inni płacą ZUS. Kiedyś w takim czasie ustawiały się kolejki w okienku, dziś kolejek nie ma, ale może dojść do chwilowego problemu z szybkim połączeniem z bankiem. Warto wiedzieć, że dobie rozwoju internetu i zakupów on-line, dziś średnio sześć razy dziennie klient loguje się w bankubanku - powiedział Barbrich.

Zapewniam, że problemy, które się dziś pojawiły już zostały wyeliminowane, i więcej się nie powtórzą, co nie znaczy, że nie pojawią się inne. Nie ma jednak zagrożenia, że przelewy nie dotrą do adresatów. Nawet, jeśli będą miały małe opóźnienie, odbędzie się to szybciej, niż o słabiej rozwiniętej bankowości internetowej i mobilnej- podkreślił rzecznik ZBP.

Rzecznik prasowy ING Banku Śląskiego Piotr Utrata poinformował, że problem z dostępnością do systemu Moje ING został rozwiązany przed godziną 14. „Nie mamy potwierdzenia, żeby to był atak hakerski, był to problem techniczny” - dodał.

Z awarią aplikacji internetowej uporał się również Bank Millenium. „Od godziny 15, aplikacja działa i klienci mogą już korzystać bez przeszkód ze swoich kont”. „Nie mogę nic powiedzieć o przyczynach awariiawarii. Ustalamy źródło - poinformowała Agnieszka Kubaja z biura prasowego Banku Millennium.