Rostowski kłamał? Wg Chojnej-Duch tak

To jest nieprawda - mówiła b. wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch odnosząc się do słów b. ministra finansów Jacka Rostowskiego, że w KPRM u Sławomira Nowaka nie zapadały decyzje ws. zmian ustawy VAT. Dodała, że tam dostawała wytyczne od Nowaka i doradcy podatkowego towarzyszącego Palikotowi

Jak mówił Rostowski w poniedziałek podczas posiedzenia sejmowej komisji śledczej ds. VAT, na spotkaniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów u Sławomira Nowaka nie zapadały żadne decyzje ws. zmiany w ustawie o VAT. Dodał, że ostateczną decyzję ws. kształtu projektu ustawy o VAT podejmował minister finansów.

To akurat jest nieprawda, bo to ja byłam na tych spotkaniach, a nie pan minister. I to ja otrzymywałam wytyczne wprowadzenia regulacji, które tam były proponowane. I to nie tylko przez ministra Nowaka, ale również doradcę podatkowego, który towarzyszył posłowi Palikotowi - podkreśliła Chojna-Duch, pytana w TVP Info o te zeznania Rostowskiego.