Nowoczesny system analizy danych trafi do prokuratury

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro liczy, że nowe technologie pomogą m.in. w pracy prokuratury. Oprócz wdrożenia nowych systemów analitycznych, mają też powstać nowe przepisy, związane m.in. z nowoczesną gospodarką i technologiami.

Propozycje kolejnych, rewolucyjnych wręcz zmian, mających poprawić skuteczność wymiaru sprawiedliwości, znalazły się wśród tematów konferencji podsumowującej pierwszy etap projektu badawczego „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”.

Nad projektem od czterech miesięcy pracuje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, przygotowujący – na potrzeby resory sprawiedliwości - rekomendacje niezbędnych zmian prawa. W pracach nad projektem uczestniczą eksperci z kraju i zagranicy.

Konferencję zainaugurował Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

To jest niezwykle ważne wydarzenie, gdyż wieńczy projekt badawczy, związany ze sferą prawa, gospodarki i nowych technologii. Te trzy przestrzenie przenikają się i tworzą związek nierozerwalny. Wymagają globalnego podejścia do wszystkich tych zagadnień. Jestem przekonany, że dobre prawo, to prawo, które potrafi nadążać za nowoczesną gospodarką i technologią – ocenił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Informatyzacja, nowe technologie wkraczają wszędzie, w każdą sferę prawa. Niedawno mieliśmy naradę w Prokuraturze Krajowej, podczas której rozważaliśmy zakup nowych technologii analitycznych do agend w prokuraturze, zajmujących się analizą kryminalną – mówił minister Zbigniew Ziobro.

Mają one zapewnić dostęp do wszelkich możliwych baz danych, by jak najlepiej reagować na patologie i przestępczość – tłumaczył szef resortu sprawiedliwości.