Jest poparcie dla unijnego budżetu

Parlament Europejski przyjął w środę budżet UE na rok 2014. Budżet ten jest rezultatem porozumienia osiągniętego pomiędzy PE i Radą podczas negocjacji w ubiegłym tygodniu. W płatnościach, 500 milionów euro dodanych zostało do budżetu na rok 2014, dając rezultat podobny do początkowej pozycji Rady, wynoszącej 135 miliardów euro. Zobowiązania ustalono na 142 miliardy euro, co jest zgodne z…