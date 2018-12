Futbol ocali świat przed globalnym ociepleniem?

„Zmiana klimatu to największe wyzwanie, przed którym stoi nasza planeta. UEFA jest przekonana, że i piłka nożna w obszarach takich jak zrównoważone zarządzanie wydarzeniami, ma obowiązek odegrać rolę w rozwiązaniu tego problemu” - powiedział w Katowicach szef UEFA Aleksander Ceferin.

Kwestie zaangażowania się świata sportu w poprawę klimatu były tematem jednego z wtorkowych spotkań w ramach odbywającego się w Katowicach Szczytu Klimatycznego ONZ. Dyskutowano m.in. nad ograniczeniem niekorzystanego wpływu imprez sportowych na środowisko naturalne i wykorzystaniu popularności sportowców w zaangażowanie kibiców w działania proekologiczne.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele m.in. MKOl, FIFA, organizatorzy igrzysk olimpijskich w Tokio 2020 i Paryżu 2024.

„MKOl jest dumny z objęcia przywództwa w inicjatywie sportowej na rzecz klimatu” - zaznaczył książę Albert II, przewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju i Dziedzictwa MKOl.

„Dzięki globalnemu zasięgowi i możliwości wpływania na miliony ludzi na całym świecie, sport ma wyjątkową zdolność do prowadzenia globalnych działań na rzecz klimatu. Jesteśmy gotowi wykorzystać siłę sportu do wspierania tych wysiłków” - dodał.

Podkreślono, że sport generuje zmiany klimatyczne na wiele sposobów, m.in. przez zużycie energii czy budowę obiektów sportowych.

Organizacje sportowe, ligi i kluby zostały zaproszone do przyłączenia się do inicjatywy „Sports for Climate Action”.

„Nasze zaangażowanie w ochronę klimatu pozostaje niezmienne. Uznajemy potrzebę przyspieszenia zmian niezbędnych do zneutralizowania emisji gazów cieplarnianych w drugiej połowie XXI wieku” - zadeklarowała Fatma Samoura, sekretarz generalna FIFA.

PAP/ as/