Deficyt mieszkań będzie rósł

W Polsce brakuje obecne około 2,1 mln mieszkań, a do roku 2030 deficyt ten powiększy się do 2,7 mln lokali ze względu na rosnącą liczbę gospodarstw domowych - wynika z raportu przygotowanego przez HRE Think Tank „Ile mieszkań brakuje w Polsce?”.

Uważamy, że deficyt mieszkań wynosi 2,1 mln lokali. Szacujemy, że do roku 2030 ze względu na rosnącą liczbę gospodarstw domowych do tej liczby należy jeszcze dodać około 600 tys. mieszkań ze względu na zmianę liczby gospodarstw domowych - powiedział Maciej Grabowski z HRE Think Tank. Mimo, że wszystkie prognozy demograficzne pokazują, że liczba mieszkańców Polski będzie się zmniejszać, to trzeba pamiętać o tym, że liczba gospodarstw domowych będzie rosła - dodał.

Według szacunków HRE Think Tank liczba gospodarstw domowych w perspektywie najbliższych 12 lat wzrośnie o 1,2 mln.

Prezes HRE Investments Michał Sapota dodał, ze liczba gospodarstw domowych będzie rosła także dlatego, że powoli w Polsce odchodzi się od modelu rodziny wielopokoleniowej.

Jest coraz więcej singli, a jeżeli dwie osoby żyją w konkubinacie, to na wszelki wypadek każda z nich ma swoje mieszkanie - stwierdził Sapota.

W raporcie napisano, że ciągle dużym problemem pozostaje zapewnienie mieszkań gospodarstwom domowym o średnich i niskich dochodach, których zarobki uniemożliwiają osiągnięcie zdolności kredytowej i zakup własnego lokum.

Pomoc publiczna w tym zakresie jest niewystarczająca. Zbyt mało buduje się w systemie społecznego budownictwa czynszowego oraz spółdzielczego lokatorskiego przeznaczonego dla takich gospodarstw. Brakuje również mieszkań socjalnych. Deficyt mieszkań w tym segmencie wynosił na koniec ubiegłego roku, co najmniej 150-200 tys. mieszkań - powiedział Michał Cebula z HRE Think Tank.

Według Sapoty jednym z możliwych rozwiązań problemu słabej dostępności do mieszkań mogłoby być obniżenie wartości wkładu własnego przy zawieraniu umowy kredytu hipotecznego, pod warunkiem, że rodzina kupowałaby mieszkanie, aby zaspokoić własne potrzeby, a nie kolejny lokal pod wynajem.

W raporcie wskazano, że rocznie w Polsce buduje się 120-180 tys. mieszkań. Są one jednak generalnie zlokalizowane w zaledwie czterech czy pięciu województwach, w których są największe polskie aglomeracje.

HRE Think Tank to instytucja non-profit, działająca w ramach fundacji powołanej przez trzech założycieli - Michała Cebulę, Michała Sapotę i Macieja Grabowskiego.

SzSz (PAP)