Będzie waloryzacja rent i emerytur

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt, którego wnioskodawcą jest MRPiPS, zakłada m.in. wzrost najniższych emerytur do 1100 zł, a wszystkich świadczeń o co najmniej 70 zł.

Rząd zdecydował, że od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Proponowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej rozwiązanie podwyższa najniższe świadczenia do 1100 zł - w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. W przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy podwyższa kwotę do 825 zł.

Oznacza to, że najniższa emerytura, a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną o 70 zł brutto. Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną o 52,50 zł, a w odniesieniu do osób pobierających emeryturę częściową będzie to 35 zł.

Rząd proponuje, żeby świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły (według prognozy) o 3,26 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc, dwa razy więcej, niż gdyby zastosować ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji.

Koszt waloryzacji od marca 2019 r. wyniesie niespełna 8,4 mld zł - poinformowała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, pytana o ten temat przez dziennikarzy w Sejmie.

Dodała, że zastosowanie minimalnej gwarantowanej podwyżki w tej wysokości obejmie około 6,4 mln świadczeniobiorców.

Minister zapewniła, że planowany na 1 marca 2019 r. termin waloryzacji jest niezagrożony. „Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany na tę waloryzację. Współpraca między resortem a ZUS-em jest świetna” - podkreśliła Rafalska.

CIR zaznacza w komunikacie, że na nowych zasadach zyskają osoby, których świadczenie nie przekracza 2147,30 zł brutto. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie także do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

SzSz(PAP)