Na Lotnisku Chopina rekord goni rekord

16,5 mln. – tylu pasażerów odprawiono na Lotnisku Chopina od stycznia do końca listopada 2018 roku. Jest to liczba o prawie 13 proc. większa niż rok temu. Oznacza to kolejny rekord - przez jedenaście miesięcy bieżącego roku z usług stołecznego portu skorzystało więcej osób niż w całym 2017 roku (15,8 mln.).

Od stycznia do listopada znacząco (o 17,7 proc.), w porównaniu z tym samym okresem minionego roku, zwiększyła się liczba podróżnych w ruchu międzynarodowym. Było ich razem 14,9 mln. Udział w ruchu pasażerów tranzytowych utrzymuje się na poziomie ok. 30 procent.

W listopadzie w warszawskim porcie zostało obsłużonych 1,3 mln osób. To o 10,5 proc. więcej niż rok temu.

Dotychczasowe wyniki wskazują na to, że na koniec grudnia – po raz pierwszy w historii – Lotnisko Chopina będzie mogło pochwalić się liczbą ponad 17 mln. podróżnych. - Tak duża liczba pasażerów w 2018 roku to ogromny sukces – mówi Piotr Rudzki z Biura PR. - Osiągnięty rezultat dobitnie potwierdza, że warszawski port jest liderem w regionie. Cieszy nas również fakt, że coraz więcej podróżnych postrzega nasze lotnisko jako dogodny punkt przesiadkowy. Oznacza to, że skutecznie realizujemy strategię rozwoju ruchu tranzytowego – dodaje Piotr Rudzki.

Na wszystkich - nie tylko pasażerów - którzy pojawili się w listopadzie na Lotnisku Chopina, czekała dodatkowa atrakcja. W stołecznym porcie została otwarta wystawa „Polski Album Rodzinny” przygotowana z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przez Biuro Programu Niepodległa we współpracy z lotniskiem i PKN Orlen. Na wystawę składa się ponad 200 reprodukcji, w tym 150 portretów, 45 pejzaży oraz 40 innych ważnych dla polskiej kultury obrazów. Największy element ekspozycji ma 243 metry kwadratowe, a łączna powierzchnia prezentowanych dzieł jest większa niż 7 boisk do piłki siatkowej.