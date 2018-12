Mieszkanie+: W Wałbrzychu lokale już czekają

W Wałbrzychu w ramach programu Mieszkanie plus oferujemy 192 lokale wykończone pod klucz - poinformował Tomasz Górnicki, członek zarządu PFR Nieruchomości. Jak przypomniał, nabór rozpocznie się 18 grudnia br.

Mieszkanie plus wspiera samorządy w trudnym zadaniu, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych” - powiedział Górnicki. Tak jest w przypadku Wałbrzycha, w którym to zapotrzebowanie jest bardzo duże. Oferujemy tam 192 mieszkania wykończone pod klucz , co oznacza, że przyszli lokatorzy mogą się do nich wprowadzić niemal od razu - dodał członek zarządu PFR Nieruchomości. Skala potrzeb mieszkaniowych Wałbrzycha jest ogromna. Lista oczekujących na mieszkania komunalne wynosi około 3 tys. - powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Jak dodał, „liczba osób oczekujących na lokale o nieco niższym standardzie, czyli mieszkania socjalne, to prawie tysiąc osób” - podał prezydent.

Samo miasto, bez wsparcia zewnętrznego, nigdy nie będzie w stanie tak ogromnych potrzeb mieszkaniowych spełnić. Stąd też mechanizm +Mieszkania plus+ odpowiada oczekiwaniom przynajmniej części z tych mieszkańców, którzy liczą na poprawę warunków mieszkaniowych w lokalach komunalnych - zauważył Roman Szełemej.

Jak informowała rzecznik PFR Nieruchomości Ewa Syta, „osiedle jest położone w północno-zachodniej części miasta w dzielnicy Podzamcze, przy ul Husarskiej”.

Dzielnica ma mocno rozwiniętą zabudowie handlowo usługową - znajdują się w niej liczne sklepy, przychodnia lekarska, apteki, poczta, obiekty sportowe oraz szkoły. Dojazd do centrum miasta zajmuje niespełna 20 minut - powiedziała Ewa Syta.

Zaplanowano 28 mieszkań M1 (o metrażu ok. 35 m kw.), 112 lokali M2 (47,86 m kw.) oraz 52 mieszkania M3 (73,52 m kw.). Na terenie osiedla przewidziano 157 miejsc postojowych dla samochodów.

Przewidywany czas oddania do użytkowania wałbrzyskich mieszkań to I kwartał 2019 roku.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 r., wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć ramy dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza PFR Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - zarówno w małych, jak i dużych miastach.

Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które mogą umożliwić budowę ponad 117 tys. mieszkań. To 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł.

W ramach Mieszkania plus jest realizowanych blisko 10 tys. mieszkań. W ramach programu Mieszkanie plus oddano już do użytku 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin oraz Kępnie. (PAP)SzSz