No i się zaczęło ! W Chinach zatrzymano byłego kanadyjskiego dyplomatę

W Chinach zatrzymano byłego kanadyjskiego dyplomatę Michaela Kovriga - potwierdził we wtorek think tank, w którym mężczyzna obecnie pracuje. Pekin groził niedawno Ottawie „poważnymi konsekwencjami” w związku z aresztowaniem dyrektor finansowej firmy Huawei.

Organizacja pozarządowa International Crisis Group, w której Kovrig pełni funkcję eksperta ds. Azji Północno-Wschodniej, napisała na swojej stronie internetowej, że zapoznała się z doniesieniami o jego zatrzymaniu w Chinach. Wcześniej we wtorek informowała o tym agencja Reutera, powołując się na dwa anonimowe źródła.

Robimy, co w naszej mocy, by uzyskać dodatkowe informacje o miejscu pobytu Michaela oraz aby został on szybko i bezpieczne zwolniony - napisano w komunikacie na stronie think tanku, którego główna siedziba mieści się w Brukseli.