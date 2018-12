Tylko u nas! Jest zgoda Brukseli na rekompensaty za prąd

Powstanie specjalny fundusz, z którego będą wypłacane pieniądze na wsparcie gospodarstw domowych oraz małych i średnich firm, które dotknie wzrost cen energii elektrycznej. Wiemy, skąd te środki będą pochodzić.

Pieniądze na ten cel nie pochodzą z budżetu – powiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energii, w rozmowie z wGospodarce.pl. – Otóż jakiś czas temu Komisja Europejska przyznawała darmowe uprawnienia do emisji, część z nich trafiła do przedsiębiorstw. Te uprawnienia miały zostać wykorzystane na modernizację, ale nie doszło do tego – dodał.