Przełom roku gorący dla małego biznesu

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą doskonale wiesz, że zbliżający się przełom roku to dla pracujących „na swoim” gorący okres. Przed Tobą prawidłowe rozliczenie całego roku, a oprócz tego regularne zobowiązania podatkowe i składkowe. Co musisz wiedzieć o kosztach działalności na przełomie roku?

Spis z natury, zamknięcie ksiąg rachunkowych…to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stoją osoby prowadzące własną działalność. Jedną z częstych wątpliwości przedsiębiorców jest sposób, w jaki należy ująć koszty działalności generowane na przełomie roku. Jeśli powierzyłeś kwestię księgowości biurowi rachunkowemu – masz to z głowy, ale jeśli rozliczasz dokumentację finansową samodzielnie, na pewno warto skupić się na tej kwestii i ewidencjonować dokumenty bez niepotrzebnego stresu.

Wszystko zależy od metody rozliczania kosztów, jaką stosujesz

Rozliczając koszty w danej działalności możesz przyjąć dwie metody: kasową (uproszczoną) bądź memoriałową. To jest punkt wyjścia, od którego zależy schemat dalszego działania. Jeśli rozliczasz koszty za pomocą metody memoriałowej, ewidencja na przełomie roku może wydawać się nieco bardziej skomplikowana. Wszystko za sprawą kolejnych pojęć, które musisz rozróżnić, a mianowicie kosztów pośrednich i bezpośrednich.

Rozliczanie kosztów na przełomie roku, które sprawia trudności przedsiębiorcom, dotyczy zazwyczaj kosztów pośrednich. Najem lokalu, koszty reklamy, polisy ubezpieczeniowe czy prenumeraty branżowych czasopism – to przykłady tego typu kosztów, które musisz poprawnie ewidencjonować na przełomie danego roku. Jak się za to zabrać?

Co do zasady koszty pośrednie ewidencjonuje się w dniu wystawienia faktury. Stosując metodę memoriałową i rozliczając koszty samodzielnie w ciągu roku na pewno nie masz z tym problemu. Wątpliwości przychodzą jednak wraz z przełomem grudnia i stycznia. Jak się okazuje, poprawnym rozwiązaniem jest w takich przypadkach proporcjonalny podział kosztów w stosunku do okresu, którego dotyczą.

Metoda kasowa – jest prościej i szybciej

Jeśli należysz do grona przedsiębiorców, którzy rozliczają koszty za pomocą metody kasowej, cały schemat będzie prostszy i szybszy w realizacji. Metoda ta nazywana jest równolegle metodą uproszczoną, co doskonale obrazuje chociażby rozliczanie kosztów z przełomu roku. Aby rozliczyć tego typu fakturę, ewidencjonujesz koszty zgodnie z datą ich poniesienia, niezależnie od tego, którego okresu dotyczą. Tutaj nie ma podziału na koszty pośrednie i bezpośrednie, co znacznie ułatwia życie osobom samodzielnie prowadzącym księgowość.

Pamiętaj także, że koszty wszelkich materiałów i towarów handlowych ewidencjonujesz zawsze, bez względu na przyjętą metodę rozliczania kosztów, zgodnie z datą ich poniesienia. Co do wyboru samej metody ujmowania kosztów w księgach rachunkowych – po podjęciu decyzji musisz rozliczać konsekwentnie koszty według wybranej metody przez cały rok podatkowy.

EWA CZECH