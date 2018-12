Wzrost płacy minimalnej pozbawi rodziny 500 Plus?

Ważne jest to, aby z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku wzrośnie, dwuosobowa rodzina nie straciła prawa do świadczenia wychowawczego - powiedziała w środę w PR minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister Rafalska na pytanie, „jakich zmian ze względu na inflację możemy w nowym roku oczekiwać, jeśli chodzi o naliczanie 500 plus”, odpowiedziała: „analizuję program świadczenia wychowawczego 500 plus, jesteśmy dopiero w trzecim okresie zasiłkowym”. Wyjaśniła też, że dzisiaj inflacja jest prawdopodobnie ciut niższa niż ta, która była prognozowana.

„Pamiętajmy, że w pierwszym roku obowiązywania 500 plus była deflacja, również w pierwszym roku obowiązywania przyznane świadczenie było w oparciu o dochód dwa lata wstecz” - mówiła minister. W jej ocenie, „szczególnie ważne jest to, aby z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku wzrośnie, dwuosobowa rodzina nie straciła prawa do świadczenia wychowawczego”.

Jednak zdaniem Rafalskiej, to zagrożenie nie dotyczy najbliższego okresu zasiłkowego, jednak, jak podkreśliła, „analizujemy w ministerstwie wszystkie dane związane ze wzrostem cen, ze wzrostem wynagrodzeń, dostępem do świadczenia i bierzemy pod uwagę zmianę kryterium dochodowego”. „Do jakiego poziomu, jeszcze dzisiaj nie mogę tego powiedzieć” - zaznaczyła.

PAP/ as/