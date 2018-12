Matczyne emerytury już od przyszłego roku

Projekt ustawy o tzw. matczynych emeryturach będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów - zapowiedziała w środę w minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Jak mówiła, chciałaby, aby ustawa weszła w życie od 1 marca 2019 r.

Emerytura matczyna to jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które ma być świadczeniem adresowanym do tych kobiet, które nie wypracowały sobie nawet tej najniższej emerytury, bo albo nie podjęły zatrudnienia właśnie z powodu obowiązków związanych właśnie z wychowaniem dzieci, tych dzieci musiałyby wychować co najmniej czworo, albo na tyle krótko pracowały, że ich staż pracy nie jest wystarczający do tego, żeby przyznać im minimalną emeryturę” - mówiła Rafalska w środę w TV Republika. Przypomniała, że staż pracy wymagany do otrzymania minimalnej emerytury wynosi 20 lat pracy dla kobiet, a 25 lat dla mężczyzn.