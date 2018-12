Rostowski w to nie uwierzy: Zatrzymania w sprawie VAT

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięć osób podejrzewanych m.in. o wystawianie pustych faktur i wyłudzanie podatku VAT. Grupa miała wystawić fałszywe dokumenty na blisko 10 mln zł, ale łączna pula przestępczych faktur może sięgnąć kilkudziesięciu mln zł.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził, że zatrzymań dokonali agenci z rzeszowskiej delegatury CBA.

Funkcjonariusze CBA wkroczyli do akcji jednocześnie w wielu miejscach, by nie dopuścić do zatarcia śladów bądź utraty dowodów przestępstwa – zaznaczył. - Czynności rzeszowskiego CBA w śledztwie trwają i badane są kolejne wątki sprawy. Dłuższa lista zatrzymanych i zarzutów może być tylko kwestią czasu - zaznaczył.