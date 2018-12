Koleje Śląskie przystąpią do Wspólnego Biletu, inicjatywy rozwijanej przez spółki z grupy PKP, do której włączyli się już niektórzy inni przewoźnicy samorządowi - zdecydował zarząd woj. śląskiego.

Jak wynika ze środowej informacji urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, przedstawiciele Kolei Śląskich podpisali już porozumienie dot. Wspólnego Biletu z pozostałymi przewoźnikami kolejowymi.

Zaletą oferty jest możliwość podróżowania pociągami kilku przewoźników na podstawie jednego biletu zakupionego w kasie przed podróżą. Ma ona zapewniać korzystniejszą cenę, niż bilety kupowane oddzielnie: cena każdego kilometra zmniejsza się wraz z długością podróży.

Wspólny bilet to zachęta dla pasażerów, aby wybierali transport publiczny i korzystali z możliwości, jakie daje kolej - ocenił cytowany w informacji prasowej samorządu marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. W dobie internetu mobilnego i aplikacji w telefonie wspólny bilet powinien być normą, dlatego te zmiany cieszą. To także poprawa informacji pasażerskiej o połączeniach i kompleksowe jej rozwiązanie już na etapie zakupu biletu - dodał Chełstowski.

Członek zarządu woj. śląskiego Michał Woś uznał, że przystąpienie Kolei Śląskich do inicjatywy państwowej kolei to „konkretny przykład dobrej współpracy rządu z samorządem, obiecanej przez Zjednoczoną Prawicę”.

Jestem przekonany, że decyzja o wdrożeniu Wspólnego Biletu, którą podjęliśmy 7 grudnia, będzie dużym udogodnieniem dla każdego podróżującego koleją - dodał Woś.

Prace nad projektem Wspólnego Biletu, prowadzone przez spółki z grupy PKP, trwały od ponad roku. Wraz z nowym rozkładem jazdy, 9 grudnia, ofertę wprowadziło sześciu pierwszych przewoźników: PKP Intercity, PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście, Przewozy Regionalne, Koleje Wielkopolskie i Koleje Mazowieckie. Z ich usług korzysta ok. 80. proc. wszystkich pasażerów kolei w Polsce.

Wraz z ogłoszeniem wdrożenia Wspólnego Biletu, stał się on dostępny w ponad 630 okienkach kasowych w całej Polsce, a na podróże pociągami części przewoźników - także przez internet, w systemie BILKOM.

Docelowo, do końca stycznia 2019 r., Wspólny Bilet ma objąć także: Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie i Arrivę RP, dzięki czemu będzie mogło z niego skorzystać ponad 90 proc. pasażerów kolei. Po podpisaniu porozumień przewoźnicy ci czekają na techniczne zapewnienie możliwości sprzedaży Wspólnego Biletu w ich kasach, które będą opatrzone logiem oferty.

Koleje Śląskie to przewoźnik należący do woj. śląskiego, obsługujący tam przewozy kolejowe od 2012 r. Obecnie spółka finalizuje proces pozyskiwania nowego taboru, który - wraz ze zmodernizowanym w ostatnich latach - całkowicie zastąpi kilkudziesięcioletnie pociągi starego typu.

Woj. śląskie przeznacza rocznie na organizację transportu kolejowego ok. 180 mln zł. Z tej kwoty ok. 140 mln zł otrzymują KŚ (Przewozy Regionalne - 40 mln zł). W obecnym rozkładzie jazdy zamawiane przez samorząd pociągi tego przewoźnika przejadą w ciągu roku blisko 7,5 mln km (w ub. roku ok. 7 mln km). Roczny budżet KŚ przekracza 200 mln zł.

Od 2016 r. obowiązuje wieloletnia umowa woj. śląskiego ze spółką, zakładająca roczną dotację do wykonywanych przez nią przewozów kolejowych w regionie na poziomie do 140 mln zł. W połowie ub. roku zarząd woj. śląskiego zdecydował o aneksowaniu umowy, m.in. wydłużono termin jej obowiązywania z 31 grudnia 2025 r. - do 31 grudnia 2030 r.

