IKO PKO BP najlepszą aplikacją płatniczą

W konkursie na „Najlepsze polskie produkty Digital Payments 2018 roku” IKO PKO Banku Polskiego zwyciężyło w kategorii najlepsza aplikacja płatnicza w Polsce w 2018 r. Jury doceniło jego innowacyjność, kompleksowość oraz popularność i uznanie użytkowników.

Tworzymy najpopularniejszą aplikację w kraju, zapewniamy klientom możliwość łatwego dostępu do swoich finansów i zarządzania nimi z poziomu telefonu komórkowego. Zmieniamy IKO adekwatnie do potrzeb klientów - mówi Łukasz Kuc, dyrektor Biura Kanałów Cyfrowych w PKO Banku Polskim.

PKO Bank Polski liderem bankowości mobilnej w Polsce, z 25-proc. udziałem w rynku. IKO przekroczyło w listopadzie rekordową barierę 3 milionów aktywnych aplikacji. Klienci PKO Banku Polskiego co sekundę płacą mobilnie w internecie, a do IKO logują się już częściej niż do serwisu bankowości internetowej iPKO. W każdej minucie zlecają w IKO 100 przelewów, w ciągu godziny logują się do aplikacji aż 60 tysięcy razy, a w ciągu doby Bank notuje nawet 5,5 mln tapnięć w aplikacji. Od startu aplikacji w 2013 roku, klienci wykonali już prawie 140 milionów transakcji. Najbardziej popularne są przelewy oraz płatności w internecie.

W 2018 roku IKO zostało wzbogacone między innymi o dwie kolejne wersje językowe (ukraińską i rosyjską), powiadomienia push o zdarzeniach na rachunku, skanowanie faktur (także tych bez kodu QR), obsługę karty wielowalutowej, kantor umożliwiający wygodną i szybką wymianę walut z dowolnego miejsca o każdej porze oraz możliwość dokonywania transakcji BLIK w ciężar karty kredytowej (bez czeków i wypłat z bankomatów). W kolejnych miesiącach w aplikacji pojawi się m.in. możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz opłacenia parkingu, a także mobilna autoryzacja.

Konkurs na „Najlepsze polskie produkty Digital Payments 2018 roku” prowadzony jest w ramach konferencji Central European Digital Payments, w ramach której odbywają się spotkania przedstawicieli polskiego rynku kartowego, aktywnych w dziedzinie nowoczesnych metod płatności.