Blockchain uprości handel używanymi autami

Giełda Papierów Wartościowych pracuje nad Private Market, nowym rynkiem giełdowym, który będzie obsługiwany przez znaną z bitcoina technologię blockchain. Teraz GPW podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji, na mocy którego administracja państwowa będzie mogła wykorzystać niektóre rozwiązania, stworzone w tej technologii.

Resort cyfryzacji ma parę pomysłów, jak wykorzystać technologię, którą określa się także mianem otwartego rejestru.

Zaznaczam jednak, że są to pomysły, nad którymi się zastanawiamy, nie ma mowy jeszcze o wdrożeniach – powiedział Karol Okoński, wiceminister cyfryzacji. – Zastanawiamy się nad wykorzystaniem tej technologii do zapisywania i gromadzenia wszystkich zdarzeń związanych z pojazdami samochodowymi, a więc szkody, badania techniczne i dane o transakcjach. W Polsce mamy takie usługi, ale problem pojawia się, kiedy chcemy wyjść poza kraj, toteż już porozumieliśmy się z jednym z krajów bałtyckich, że będziemy tworzyć coś, czego można byłoby używać w całej Europie, a w czym można byłoby zapisywać historię pojazdu – dodał.

GPW uznała, że może podzielić się wypracowanymi rozwiązaniami, wykorzystującymi blockchain.

Jesteśmy instytucją, która wspiera politykę gospodarczą państwa. Po rozmowach z resortem cyfryzacji jesteśmy przekonani, że możemy pomóc we wprowadzaniu rozproszonego rejestru do administracji – mówił Marek Dietl, prezes GPW. – Chcemy zainwestować w tę technologię, dobrze ją rozpoznać i zbudować kompetencję w jej wykorzystywaniu. A potem rozwiązania, jakie się sprawdzą u nas, mogłyby zostać przeniesione do administracji, aby mogło z niej korzystać społeczeństwo – mówił.

„Przetestowanie” przez GPW rozwiązań opartych na blockachainie jest o tyle ważne, że dałoby gwarancję ich niezawodności i bezpieczeństwa. Wiadomo jednak, że blockchain nie do każdego zastosowania się nadaje, choćby nie da się go użyć przy dużych ilościach danych, bo pochłaniałby za dużo energii. Rozproszony rejestr nadaje się bardziej do sytuacji, kiedy wymiana danych jest rzadsza.