Mieszkanie+: W Toruniu powstanie 300 mieszkań

W Toruniu w ramach Mieszkania plus powstanie około 300 lokali, a przewidywany termin oddania inwestycji to 2020 rok - powiedział PAP wiceprezydent Torunia Zbigniew Rasielewski. W środę w siedzibie PFR Nieruchomości podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej domów.

Za projekt odpowiada biuro architektoniczne S.A.M.I Architekci - jedni z laureatów konkursu na modelowy dom wielorodzinny i laureaci głównej nagrody na projekt osiedla przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu.

Zawierana umowa dotyczy opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych - podało PFR Nieruchomości.

Termin rozpoczęcia inwestycji to połowa 2019 roku.

Mieszkania będą sfinansowane przez PFR Nieruchomości, orientacyjny koszt to 51 mln zł - powiedział PAP wiceprezydent Torunia Zbigniew Rasielewski. Chcielibyśmy, aby za budowę domów była odpowiedzialna firma z Torunia - mówił wiceprezydent. Ale o tym, kto będzie budował domy w ramach Mieszkania plus, rozstrzygnie przetarg - zaznaczył.

W Toruniu w ramach Mieszkania plus projektowane jest osiem czterokondygnacyjnych budynków, po południowej stronie Wisły w Toruniu, między ulicami Okólną a generała Władysława Andersa. Łączna powierzchnia użytkowa inwestycji to ok. 15 tys. m kw.

Przez działkę przechodzi historyczna Droga Forteczna, która zyska odzwierciedlenie w nawierzchni posadzki biegnącej między budynkami - podało biuro prasowe PFR Nieruchomości. Między budynkami przewidziano place zabaw i zielone tereny rekreacyjne, pozwalające mieszkańcom na nawiązywanie kontaktów sąsiedzkich. Do osiedla zapewniony jest dojazd komunikacją miejską - nieopodal znajduje się przystanek autobusowy - poinformowano.

Mieszkanie plus to rządowy program, który ma sprawić, by na rynku było więcej dostępnych cenowo mieszkań. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 r. wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć ramy dla realizacji inwestycji, utworzono wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza PFR Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - zarówno w małych, jak i dużych miastach.

Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które mogą umożliwić budowę ponad 117 tys. mieszkań. To 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł.

W ramach Mieszkania plus jest realizowanych blisko 10 tys. mieszkań. Oddano już do użytku 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin oraz Kępnie. W pierwszym kwartale przyszłego roku najemcy wprowadzą się do Mieszkania plus w Gdyni, Wałbrzychu oraz Kępicach.

