Polska skarbówka najlepsza na świecie

Polska znów na 1. miejscu w zakresie obsługi handlu międzynarodowego w rankingu Banku Światowego Doing Business 2019 - poinformowała w środę Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak czytamy w komunikacie „w kategorii obejmującej kwestie celne, polskie rozwiązania związane z obrotem towarowym z zagranicą zostały ocenione najwyżej trzeci rok z rzędu. Szczególnie doceniono krótki czas i niskie koszty związane z procesem logistycznym w związku z eksportem i importem towarów”.

W podanej informacji, KAS podkreśliła, że aktywne wspieranie przedsiębiorców i systematyczne podnoszenie standardów obsługi klienta to najważniejsze cele strategiczne.

Jednym z priorytetów KAS jest zwiększanie zakresu i dostępności uproszczeń, skracanie czasu obsługi oraz dostępności do e-usług. Wyniki tych działań zostały pozytywnie ocenione w raporcie Doing Business 2019 - dodano. Raport analizuje przepisy regulujące działalność firm między innymi w zakresie pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków czy wymiany międzynarodowej. Dane dotyczące handlu międzynarodowego zostały zebrane na podstawie wyników kwestionariusza, który był przesłany do lokalnych spedytorów, agentów celnych, władz portowych i przedsiębiorców - poinformowano w komunikacie.

„Do oszacowania czasu i kosztów handlu międzynarodowego w obszarze badania zgodności dokumentacji były brane pod uwagę następujące elementy: pozyskiwanie, przygotowanie i przesyłanie dokumentów podczas transportu towarów; odprawa celna; inspekcje oraz obsługa w porcie i na granicy” - dodano.

W informacji czytamy również, że w zakresie odpraw i kontroli celnych brane pod uwagę były kontrole przeprowadzane przez inne agencje rządowe. Ponadto „badano wszystkie informacje przedkładane w formie elektronicznej lub papierowej, wymagane przez agencje rządowe w związku z przesyłką towarów w kontekście ich uzyskiwania, przygotowania i przedłożenia podczas całego procesu eksportu lub importu towarów”.

Doing Business to raport publikowany co roku, w którym znajduje się opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w 190 krajach, wydawany jest nieprzerwanie od 2003 roku.

Polska trzeci rok z rzędu zajęła 1. miejsce, tym razem wspólnie z kilkoma innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry, Włochy).

SzSz (PAP)