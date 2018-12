Zajdel-Kurowska chwali Rostowskiego

Bardzo dobrze współpracowało mi się z panem ministrem Jackiem Rostowskim. Oceniam te współpracę bardzo profesjonalnie - powiedziała w środę przed sejmową komisją ds. VAT b. wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.

Zajdel-Kurowska była wiceministrem finansów między styczniem 2007 r., a lutym 2009 r. Powołana została na stanowisko przez premiera Jarosława Kaczyńskiego, na wniosek wicepremier i minister finansów w jego rządzie Zyty Gilowskiej. Pozostała w resorcie, gdy w rządzie Donalda Tuska stanowisko objął Jan Vincent Rostowski.

Rozdzielał kompetencje, prowadził z nami rozmowy, to nie jest tak, że zamknął się przed nami w gabinecie, mogliśmy (wiceministrowie) do niego przychodzić i konsultować każda kwestię - powiedziała odpowiadając na pytania, posłanki Małgorzaty Janowskiej (PiS), która dopytywała jakim szefem był Rostowski i jaki rodzaj zarządzania stosował w resorcie.

Poseł Zbigniew Konwiński (PO-KO) pokazał Zajdel-Kurowskiej pismo kierowane „do jednej z podsekretarz stanu”. Jest to - jak wyjaśnił - projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z czerwca 2008 r. „z uprzejmą prośbą o akceptację”.

Czytaj także:Wiceminister finansów nieświadoma luki VAT

Na dole jest podpis podsekretarz stanu, do której było adresowane i słowo akceptuję. Czy można z tego wywnioskować, że sprzeciwiała się tym rozwiązaniom (zawartym w projekcie ustawy), które zostały przedstawione? Czy to mógł być wyraz sprzeciwu - dopytywał.

Kurowska podkreśliła, że na dokumencie nie znajduje się jej podpis, a byłej wiceminister Elżbiety Chojny-Duch.

Nie chcę oceniać pracy pani minister Chojny-Duch. Gdybym na tego typu piśmie ja złożyła swój podpis i napisałabym +akceptuję+, to oznaczało by to moją akceptacje rozwiązań i zgodę na dalsze procedowanie nad dokumentem - powiedziała.