Nowy skład RESPECT Index

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji w skład indeksu po XII edycji wejdzie 31 spółek - w tym dwie zupełnie nowe (Amrest Holding SE, CCC S.A.) oraz firma PKN Orlen S.A., która wraca do indeksu po rocznej przerwie. W tegorocznej edycji RESPECT Index liczba nowych spółek jest najwyższa w historii.

Z roku na rok rośnie liczba spółek, które prowadzą działalności zgodnie z zasadami CSR oraz tych, które doceniają znaczenie uwzględniania czynników pozafinansowych w komunikacji z inwestorami. W XII edycji RESPECT Index znalazło się aż 31 firm. Dodatkowo, w tegorocznej edycji po raz pierwszy wprowadziliśmy certyfikat RESPECT przyznawany spółkom, które nie mogą wejść do indeksu, ale są zainteresowane potwierdzeniem spełniania najwyższych standardów biznesu odpowiedzialnego społecznie na GPW. Jednocześnie we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki po raz pierwszy zostaną przyznane nagrody dla spółek dbających o jakość relacji z kontrahentami. Gratulujemy wszystkim laureatom tegorocznej edycji i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju społecznie odpowiedzialnej działalności – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

GPW przyznała po raz pierwszy certyfikat RESPECT. Nowa formuła projektu jest skierowana do spółek, które nie mogą zostać uczestnikami RESPECT Index, a chcą potwierdzić spełnianie wymogów biznesu odpowiedzialnego społecznie. Certyfikaty są przyznawane spółkom po spełnienie takich samych wymogów jak w przypadku kwalifikacji do indeksu, w szczególności poprzez wypełnienie ankiety i uzyskanie odpowiedniej liczby punktów. Pierwszą spółką, która otrzymała certyfikat jest Provident Polska.

Spółki do indeksu są kwalifikowane na podstawie liczby uzyskanych w badaniu punktów. Średnia liczba punktów wszystkich spółek wynosiła 63,7 – nieznacznie więcej niż rok temu. W indeksie 18 spółek reprezentuje przemysł, 9 finanse i 4 usługi. W podziale na sektory średni wynik spółek reprezentujących przemysł wyniósł 65,2 pkt., finanse 64,2 pkt. oraz usługi 55,5 pkt.

Wyniki notowań indeksu RESPECT pokazują, że spółki tworzące ten wskaźnik charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. Od listopada 2009 roku do grudnia 2018 r., w ciągu dziewięciu lat istnienia indeksu, zwiększył on swoją wartość o 70 proc. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 47% a WIG20 spadł o 4%.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Trzecim warunkiem jest odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, które jest analizowane na podstawie ankiety weryfikowanej przez audytora projektu. Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych – pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25 proc., gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek, lub do 10 proc. w pozostałych przypadkach.

Nowy skład RESPECT Index będzie obowiązywał od 27 grudnia 2018 r.