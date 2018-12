Samorządy umarzają podatki, jak im się podoba

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe. W większości skontrolowanych jednostek postępowania prowadzono niezgodnie z prawem i nierzetelnie. Istotna jest przy tym również skala nieprawidłowości - ujawniono je w aż 36% postępowań, w których umorzono łącznie ponad 22 mln zł.

NIK skontrolowała 24 jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin lub miasta), by sprawdzić, czy organy podatkowe tych jednostek w okresie od stycznia 2014 r. do września 2017 r. prawidłowo prowadziły postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Organy wykonawcze gmin na podstawie przepisów art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej mogą umarzać zaległości podatnikom, którzy wystąpią z takim wnioskiem. Kontrolerzy przeanalizowali dokumentację dotyczącą prawie 2 tysięcy postępowań podatkowych (spośród 5,8 tys. przeprowadzonych przez badane gminy). Zakończyły się one wydaniem 1,5 tys. decyzji umarzających zaległości podatkowe - na kwotę 33 mln zł. Ulg odmówiono w przypadku 413 decyzji - na kwotę 10,3 mln zł - czytamy w komunikacie.