Lotos i Microsoft stworzą sztuczną inteligencję

Grupa Lotos i Microsoft podpisały porozumienie, na mocy którego będą inicjowały wspólne projekty i wdrażały rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz najnowszych technologii informatycznych - poinformował Lotos.

Współpraca pomiędzy firmami rozpoczyna się od stworzenia Centrum Kompetencyjnego Sztucznej Inteligencji, Cyfrowej Innowacji oraz Zaawansowanej Analizy Danych. Szacunkowe już zidentyfikowane korzyści wynikające z synergii najnowszych rozwiązań technologicznych wyniosą powyżej 10 mln euro, podano w komunikacie.

Jednym z pięciu filarów strategii biznesowej Grupy Lotos do roku 2022 jest gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji, również cyfrowych.

Dzięki istnieniu Centrum Kompetencyjnego ds. Sztucznej Inteligencji, Cyfrowej Innowacji oraz Zaawansowanej Analizy Danych Lotos uzyska realną szansę wygenerowania znaczących oszczędności finansowych, poprzez wykorzystanie już dostępnych w organizacji zasobów osobowych i narzędziowych. Dedykowani do tego pilotażowego programu pracownicy w pierwszej kolejności zrealizują szereg szkoleń i warsztatów, tak aby relatywnie szybko i w pełnej skali wykorzystywać potencjał AI do optymalizacji procesów produkcyjnych, a w szczególności do dalszego zwiększenia opłacalności przerobu ropy naftowej na wskazanych instalacjach produkcyjnych oraz do podniesienia efektywności całości łańcucha dostaw czy głębszej personalizacji usług dla klienta. Szacunkowe już zidentyfikowane korzyści wynikające z synergii najnowszych rozwiązań technologicznych oraz wiedzy pracowników Grupy Lotos wyniosą powyżej 10 mln euro oraz uwolnią około 20 tys. roboczogodzin – powiedział kierownik Projektu Centrum Kompetencyjnego AI w Grupie Lotos Marcin Hynek, cytowany w komunikacie.