EBC nie zaskoczył analityków

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach - poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0 proc. Jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów do końca 2018 r.

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych oraz planów dotyczących skupu aktywów na niezmienionym poziomie.

Rada oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2 proc. w średnim okresie - czytamy w komunikacie.

Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) zakończą się w grudniu 2018. Jednocześnie Rada Prezesów rozwija zapowiedź forward guidance dotyczącą reinwestycji. Zamierza mianowicie w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej - czytamy dalej