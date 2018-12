Grosz do grosza – warto oszczędzać!

Warto oszczędzać – co do tego większość z nas nie ma wątpliwości. Część osób stara się tak planować domowy budżet, aby ograniczyć zbędne wydatki, a zaoszczędzone pieniądze wydać w inny sposób. Każdy ma swój pomysł na oszczędzanie oraz cel, dla którego to robi. Niektórzy odkładają na drobne przyjemności, inni na zakup samochodu czy mieszkania. Oszczędzanie nie musi się jednak wiązać z wysoką samodyscypliną, a wyłącznie z zaradnością.

Energa wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów. Proponuje promocję „Energia za grosze”, w której przez pierwszy miesiąc 1 kilowatogodzina prądu kosztuje jedynie 1 grosz! Co ważne – mogą z niej skorzystać zarówno obecni, jak i nowi klienci. Skoro czteroosobowe gospodarstwo domowe miesięcznie zużywa przeciętnie 200 kWh prądu, łatwo możemy obliczyć, ile zaoszczędzimy, jeśli skorzystamy z promocji.

Oszczędzajmy nie tylko grosze

Dzięki takim promocjom możemy zaoszczędzić pieniądze i nie rezygnować z używania urządzeń elektrycznych jak dotychczas. Pamiętajmy jednak, że mimo to warto oszczędzać nie tylko grosze czy złotówki, ale także energię.

W jaki sposób możemy to zrobić? Na dobry początek wymieńmy standardowe żarówki na ledowe, które obecnie są najbardziej energooszczędne. Wskazówka ta jest szczególnie cenna w okresie jesienno-zimowym, gdy dzień jest coraz krótszy, a my więcej czasu przebywamy w domu. Dodatkowym atutem jest to, że żarówki ledowe dają przyjemne ciepłe światło, które buduje pozytywny nastrój, więc tym przyjemniej będzie spędzać wieczory na czytaniu książek czy oglądaniu filmów. Jeśli nie przebywamy w jakimś pomieszczeniu, pamiętajmy o wyłączeniu światła.

Zadbajmy również o ustawienia komputera – zrezygnujmy z wygaszacza ekranu, który może pobierać niewiele mniej prądu niż w sytuacji, gdy użytkujemy sprzęt. Wiele komputerów posiada tryb oszczędzania energii – warto z niego korzystać. Jeśli akurat przez dłuższy czas danego urządzenia nie używamy, odłączmy go od prądu.

Oszczędne korzystanie z urządzeń domowych

Coraz więcej gospodarstw domowych korzysta z kuchenek elektrycznych. Warto pomyśleć o sposobach na oszczędne korzystanie z energii podczas przyrządzania posiłków. Co może nam w tym pomóc? Gotowanie pod przykryciem pozwala zaoszczędzić nawet do 30% energii. Gdy gotujemy długo, można także około 10 minut przed planowanym zakończeniem wyłączyć piekarnik lub płytę grzewczą. Urządzeniem, które zużywa najwięcej prądu w gospodarstwie domowym, jest lodówka. W jaki sposób możemy zredukować pobór energii przez ten sprzęt? Przede wszystkim ustawmy ją z dala od źródeł ciepła i zadbajmy o to, aby ustawienie trybu pracy było adekwatne do stanu jej zapełnienia. Sporo prądu wykorzystują również pralka i zmywarka. W przypadku tych urządzeń warto pamiętać, aby włączać je dopiero, gdy zostaną zapełnione do końca.

Oszczędność się opłaca

Oszczędzać energię warto – nie tylko z powodów finansowych. O ten aspekt oszczędzania zadbamy, korzystając z promocji Energi. Jakie jeszcze korzyści czekają na osoby, które zdecydują się z niej skorzystać?

