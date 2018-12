Premier: Budżet po listopadzie ciągle na plusie

W listopadzie jest pierwszy raz w historii III Rzeczpospolitej nadal nadwyżka budżetowa - powiedział podczas konwencji PiS premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że zaproponuje Polakom program wyższych płac.

Wyższe wynagrodzenia, jak mówił w sobotę premier, jest tym, „do czego teraz będziemy jeszcze mocniej dążyć”.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd może to „w wiarygodny sposób zaproponować, ponieważ przemawiają za tym finanse publiczne, zarządzanie tymi finansami”.

A mam pewną bardzo dobrą wiadomość. W listopadzie jest pierwszy raz w historii III Rzeczpospolitej nadal nadwyżka budżetowa - powiedział premier Morawiecki.

Szef rządu przypomniał, że Polska ma „malejący dług publiczny” i zaznaczył, że klasa średnia w naszym kraju powinna być jak najbardziej zasobna.

Naszą ofertę budujemy w ten sposób, żeby klasa średnia w Polsce była jak najsilniejsza, jak najbardziej zasobna; żeby pomóc rozwijać skrzydła młodym, ale też młodym duchem, Polakom, którzy chcą pracować, chcą się dorabiać, zarabiać na poziomie europejskim - mówił. - Jesteśmy gotowi na kolejne trzy lata zaproponować Polakom wielki program modernizacji, prawdziwej europeizacji i wyższych wynagrodzeń, wyższe płace - wskazał.

Pod koniec listopada w komunikacie w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2018 r. Ministerstwo Finansów podało, że po październiku nadwyżka w budżecie wyniosła 6,5 mld zł.

Dochody budżetu w tym okresie wyniosły, jak podano, 309,4 mld zł, tj. 87 proc. planowanych, z budżetu wydano natomiast 302,9 mld zł, czyli 76,3 proc. zaplanowanej na ten rok kwoty. Tym samym nadwyżka wyniosła 6,5 mld zł.

W okresie styczeń - październik 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 14,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe o 7,7 proc., czyli o ok. 20,3 mld zł.

Podano, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 5,4 proc. rdr (tj. ok. 7,3 mld zł); dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,2 proc. rdr (tj. ok. 3 mld zł); dochody z podatku PIT były wyższe o 13,7 proc. rdr (tj. ok. 5,8 mld zł); dochody z podatku CIT były wyższe o 16,5 proc. rdr (tj. ok. 4,1 mld zł); dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,7 proc. rdr.

 zWysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych - tłumaczy resort finansów.

W ustawie budżetowej na 2018 r. założono deficyt na poziomie 41,5 mld zł. Jednak w uzasadnieniu do projektu budżetu na przyszły rok resort finansów podał, że przewiduje, iż deficyt na koniec tego roku wyniesie 23,76 mld zł. Zgodnie z danymi resortu finansów, po wrześniu 2018 r. nadwyżka budżetowa wyniosła 3,2 mld zł.

PAP, MS