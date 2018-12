W Poznaniu mieszka 100 tys. Ukraińców

W Metropolii Poznańskiej mieszka ok. 100 tys. obywateli Ukrainy. Według raportu przeprowadzonego przez Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu; Ukraińcy w Poznaniu czują się dobrze, łatwo znajdują tu pracę i chwalą sobie poziom życia.

Raport „Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej - dwa spojrzenia” jest wynikiem projektu przeprowadzonego przez Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu Witolda Horowskiego, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska-Ukraina w Poznaniu, przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego. Grupą docelową byli ukraińscy rodzice, których dzieci uczęszczają do poznańskich szkół i przedszkoli oraz obywatele niezwiązani przez naukę dzieci z aglomeracją poznańską. Badanie przeprowadzono na 267 obywatelach z Ukrainy.

Jak wynika z raportu, na terenie Metropolii Poznańskiej przebywa ok. 100 tys. Ukraińców, z czego przeważającą część, bo aż 66 proc., stanowią mężczyźni. W roku 2017 zarejestrowano w województwie wielkopolskim ponad 172 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcowi. Największa liczba, bo aż 62,8 tys. osób, skupiona jest w powiecie poznańskim. Nasi wschodni sąsiedzi pracują w rożnych sektorach. Wśród nich jest branża przetwórstwa przemysłowego, transportu, gospodarki magazynowej, handlu, hotelarstwa i gastronomii czy budownictwa. Najczęściej wykonują prace inne niż posiadane wykształcenie, także poniżej swoich kwalifikacji.

Z raportu wynika, że obywatele Ukrainy na terenie Metropolii Poznańskiej czują się dobrze, łatwo znajdują tu pracę, chwalą sobie poziom życia i wielu z nich chce tu pozostać na stałe.

Jak dodał, „nie ma co ukrywać, że dzięki imigrantom nasza gospodarka ma szansę na ciągły rozwój”.

Warto przeprowadzać takie analizy, bo dzięki nim jesteśmy w stanie stwierdzić jak żyje się obcokrajowcom na naszym terenie. Ponadto dzięki tym badaniom wiemy co robimy dobrze, a na co powinniśmy zwrócić uwagę i co wymaga poprawy - zaznaczył Grabkowski.